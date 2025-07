Charles Leclerc: Schlechtester GP-Einsatz im Ferrari?

Charles Leclerc hat im jüngsten Formel-1-Kräftemessen auf dem Silverstone Circuit keine Punkte geholt. Zeigte der Monegasse in Grossbritannien sein bisher schlechtestes Rennen im Ferrari?

Der Start ins Silverstone-Wochenende verlief für Charles Leclerc noch erfreulich. Der Ferrari-Star war im ersten Training noch der viertschnellste Fahrer im Feld, knapp zwei Zehntel trennten ihn von seinem Teamkollegen Lewis Hamilton, der die Bestzeit in den Asphalt brannte.

In der zweiten Trainingssitzung war mit dem späteren GP-Sieger Lando Norris nur ein Fahrer schneller als der Monegasse, der die dritte und letzte Trainingsstunde am Samstagmorgen dann auf dem ersten Platz der Zeitenliste abschloss. Doch im Qualifying musste er dann gleich zwei bittere Pillen schlucken.



Nicht nur, dass er nach einem starken Q2-Auftritt nicht um die Pole mitkämpfen konnte. Auch im teaminternen Duell unterlag er seinem Stallgefährten Lewis Hamilton, der 26 Tausendstel schneller blieb und sich damit auf dem fünften Startplatz einreihen durfte. Leclerc fuhr als Sechstschnellster des Abschlusstrainings neben dem siebenfachen Weltmeister aus der dritten Reihe los.



Im Rennen lief dann gar nichts mehr nach Plan. Weil es kurz vor dem Start nochmals geregnet hatte, waren alle mit den Intermediates zur Startaufstellung ausgerückt. Aber weil die Piste schnell abtrocknete, bogen einige Fahrer noch während der Aufwärmrunde an die Box ab, um sich Slicks montieren zu lassen – dazu gehörte auch der achtfache Sieger.

Doch der Rennverlauf sorgte dafür, dass sie ihren frühen Stopp bereuten, zwei Gelbphasen und ein weiterer Regenschauer machten alle strategischen Vorteile zunichte, hinzu kam, dass er seinem früheren Teamkollegen Carlos Sainz zu nah kam. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Vierzehnter. Nur der überrundete Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda klassierte sich noch schlechter.

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle kommentierte in seiner Kolumne für «Skysports.com»: «Hamilton hatte ein vernünftiges Rennen und kam erneut auf dem vierten Platz ins Ziel, nachdem er seinen Teamkollegen fast das ganze Wochenende im Griff gehabt hatte. Er schien im starken Regen stark zu kämpfen, das änderte sich aber, als die Bedingungen besser wurden. Leclerc sagte nach dem Rennen, dass seine Fahrzeug-Abstimmung extremer war und gar nicht gut funktionierte bei diesem Grip-Niveau. Das muss eines seiner schlechtesten Rennen für Ferrari gewesen sein.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19