Gerüchte um Yuki Tsunoda: HRC-Chef Watanabe reagiert

Honda-Racing-Corporation-Präsident Koji Watanabe hat klargestellt: An den Gerüchten, wonach Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda bald sein Cockpit im Rennstall aus Milton Keynes räumen muss, ist nichts dran.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hatte bereits Anfang Juni in seiner SPEEDWEEK.com-Kolumne mit Blick auf Yuki Tsunoda klargestellt: «Er braucht mehr Zeit, und die wird er auch bekommen.» Und auch zuletzt hatte der 82-jährige Österreicher auf den Aufwärtstrend verwiesen, der erkennbar ist.

«Der Abstand zu Max war in den meisten freien Trainings kleiner als zuvor, er konnte in England vom elften Startplatz losfahren», stellt der Grazer klar. Deshalb sei man zuversichtlich, dass der Japaner bald wieder in den Punkterängen landen wird.

Dennoch wurden Gerüchte über einen möglichen Fahrer-Wechsel im zweiten Red Bull Racing-Cockpit neben Titelverteidiger Max Verstappen laut. Schon zur Sommerpause – also nach dem übernächsten Rennen in Ungarn – könnte der Japaner ersetzt werden. Doch an diesen Gerüchten sei nichts dran, erklärte zuletzt auch Koji Watanabe von der Honda-Rennabteilung (Honda Racing Corporation).

Der HRC-Präsident verriet gegenüber der japanischen Publikation «AS»: «Es gab keine Diskussionen um einen möglichen Wechsel während der Sommerpause.» Im März habe man sich darauf geeinigt, Tsunoda vom Racing Bulls Team zum Red Bull Racing Team zu befördern. Dabei habe man eine langfristige Perspektive eingenommen.

«Wir haben gesagt, dass wir nicht anfangen werden, darüber zu sprechen, gleich wieder zu wechseln, wenn seine Performance etwas schlechter ausfällt, sondern dass wir eine langfristige Sichtweise einnehmen. Deshalb denke ich nicht, dass er in der Sommerpause ausgewechselt wird. ich weiss, dass da verschiedene Gerüchte die Runde machen, aber ich habe mit dem Team in Silverstone gesprochen, und ich will klarstellen, dass Yuki grundsätzlich bis zum Saisonende für Red Bull Racing fahren wird», stellte der Japaner klar.

Wie es danach weitergeht, hänge nicht zuletzt von der Leistung ab, die Tsunoda in der zweiten Saisonhälfte zeigen wird, ist Watanabe überzeugt. «Ich denke, das zeigt, wie hoch die Erwartungen von Red Bull Racing an Yuki sind. Und diese haben sich nicht verändert. Wenn er es schafft, in der zweiten Hälfte der Saison gute Resultate einzufahren, dann denke ich, dass sich dadurch seine Möglichkeiten für die Zukunft vermehren werden.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19