Formel-1-Hoffnung: Alex Dunne mit klarem Ziel

Alex Dunne hat bei seinem ersten Freitagstraining-Einsatz auf dem Red Bull Ring mit der viertschnellsten Zeit überzeugt. Der Teenager, der aktuell in der Formel 2 mitkämpft, weiss genau, was er will.

Dass er in unterschiedlichen Rennwagen schnell sein kann, hat Alex Dunne bereits in diversen Nachwuchsformeln bestritten. In diesem Jahr nimmt er an der Formel-2-Meisterschaft teil und ist damit im Vorzimmer der Formel 1 angekommen. Nebenbei bekleidet er die Rolle des Formel-E-Reservisten für das McLaren-Team, zu dessen Nachwuchskader er gehört.

Als McLaren-Junior durfte er unlängst auch in der Königsklasse auf die Bahn. Im Auto von Lando Norris nahm der 19-Jährige am ersten freien Training auf dem Red Bull Ring teil – zwischen seinen Einsätzen im Training und Qualifying der Formel-2-Meisterschaft. Und er überzeugte mit der viertschnellsten Runde im GP-Renner aus Woking.

«Ehrlich gesagt war es nicht so schwierig, vom Formel-2-Cockpit ins Formel-1-Auto zu wechseln. Ich würde sagen, dieser Wechsel war deutlich einfacher als danach wieder ins Formel-2-Fahrzeug zurückzukehren», gestand der Ire nach getaner Arbeit. «Natürlich erfordert es verschiedene Fahrstile, doch weil das Formel-1-Auto so viel Haftung bietet, fühlt es sich für einen Fahrer wie mich an, als wäre alles damit möglich – denn ich sitze ja nicht jede Woche in einem solchen Auto.»

Er sei selbst überrascht, wie schnell er sich an das Formel-1-Auto gewöhnen konnte, offenbarte Dunne ausserdem. Und er stellte auch klar: «Die Formel 1 bleibt mein grosses Ziel, auch wenn ich in diesem Jahr die Chance habe, in der Formel E als Ersatzfahrer dabei zu sein und mir das Spass macht. Aber ich fokussiere mich derzeit ausschliesslich auf die Formel 1 als Ziel.»

Dabei hat er im Rahmen des Rookie-Tests der rein elektrischen Formelsport-Weltmeisterschaft bereits auch seinen Formel-E-Speed unter Beweis stellen können. In Berlin durfte er im Auto von NEOM McLaren ausrücken und bedankte sich mit der fünftschnellsten Runde für den Einsatz.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19