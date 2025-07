Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Das ist inakzeptabel»

McLaren dominiert derzeit die Formel 1 – und liegt mit grossem Abstand vor dem Mercedes-Werksteam, das die Briten mit Motoren ausrüstet. Bereut Toto Wolff die Entscheidung, den entsprechenden Deal verlängert zu haben?

Die diesjährige Dominanz von McLaren ist nicht nur mit Blick auf die GP-Siege erkennbar – Oscar Piastri und Lando Norris haben neun der bisherigen 12 Grands Prix für sich entschieden. Auch in der Team-Wertung beweist der Vorsprung von 238 WM-Zählern auf den ersten Verfolger Ferrari, wie klar die Mannschaft von CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella die WM anführt.

Dem drittplatzierten Mercedes-Team fehlen gar 250 Punkte auf den Motoren-Kunden aus Grossbritannien, und das war nicht abzusehen, als Mercedes-Teamoberhaupt Toto Wolff im November 2023 den Vertrag über die Ausrüstung mit Antriebseinheiten mit den McLaren-Verantwortlichen vorzeitig bis 2030 verlängerte.

Bei «Sky Italia» sagte der Wiener: «Man schaue sich an, wo sie vor drei, vier Jahren lagen, als wir den Vertrag unterschrieben und damit besiegelt haben, dass sie unsere schnellen Motoren für die nächsten Jahre einsetzen dürfen. Damals war das eine einfache Entscheidung.»

Rückblickend gestand Wolff lachend: «Mit dem heutigen Wissen kann man sich fragen, ob das die klügste Entscheidung meines Lebens war, diesen Deal mit ihnen abzuschliessen.» Das Problem, mit dem die Mercedes-Ingenieure zu kämpfen haben, ist dass das optimale Arbeitsfenster des aktuellen GP-Renners von George Russell und Kimi Antonelli so klein ist.

«In Montreal kamen wir mit den kühleren Temperaturen gut zurecht, aber in Österreich ist schon seit Jahren klar, dass McLaren das Team ist, das dort am besten aufgestellt ist. Mercedes kann auf einer Strecke um den Sieg kämpfen, und auf der nächsten dann mehr als eine Minute Rückstand haben», ergänzte der 53-Jährige, der die grossen Leistungsunterschiede als «bizarr» bezeichnet. Und Wolff stellt klar: «Wir haben in Montreal gewonnen, aber in Österreich hatten wir eine Minute Rückstand. Das ist für unser Team und unsere Marke inakzeptabel.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19