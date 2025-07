Hamilton/Leclerc: Ferrari legt für Belgien-GP nach

​Seit Mexiko 2024 ist Ferrari ohne GP-Sieg. Für das GP-Wochenende von Belgien erhalten Lewis Hamilton und Charles Leclerc einen modifizierten Ferrari SF-25 – kommt jetzt endlich der Durchbruch?

Seit 269 Tagen ist Ferrari ohne GP-Sieg: Am 24. Oktober gewann Carlos Sainz den Grossen Preis von Mexiko. Lewis Hamilton und Charles Leclerc hoffen nun auf eine Modifikation am Rennwagen, die fürs GP-Wochenende von Belgien (25./26./27. Juli) bereit sein wird – eine Veränderung der Hinterradaufhängung, die in ähnlicher Form von Mercedes schon im vergangenen Mai umgesetzt worden ist.

Wie wichtig diese Modifikation ist, wird von der Tatsache unterstrichen, dass am Ferrari-Filmtag in Mugello neben Charles Leclerc auch Lewis Hamilton teilnahm, bekannterweise ein Test-Muffel.

Erlaubt sind bei einem Filmtag 200 Kilometer pro Tag, das ergab für beide Stammfahrer je 19 Runden. An der Box: Technikchef Loic Serra.

Es handelt sich um eine Versetzung des oberen Querlenkers, der mehr nach vorne geneigt wird; Folge – eine geringere Nickbewegung des Autos beim Anbremsen, daher die Möglichkeit, den Wagen konstant tiefer gelegt und härter gedämpft einzusetzen, so wie er eigentlich entworfen worden war und in der Flussberechnung sowie im Windkanal ermunternde Daten erzeugte.



Weiterer positiver Aspekt: Ein ruhiger liegendes Auto flösst den Piloten mehr Vertrauen in ihren Dienstagen ein, und das wiederum erleichtert das Reifen-Management.



Bislang musste Ferrari ungewollt Kompromisse eingehen: Wurde der Wagen tiefergelegt, erzeugte er mehr Abtrieb, aber es kam zu starkem Aufsetzen und übermässigem Verschleiss der Bodenplatte. Aus diesem Grund wurde Hamilton in China nach dem Grand Prix disqualifiziert.



Was die optimierte Aufhängung wert ist, wird sich letztlich erst in Spa-Francorchamps zeigen: Denn an Filmtagen wird mit harten Demo-Reifen gefahren, zudem sind keine Abstimmungsänderungen erlaubt.







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19