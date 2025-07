Yuki Tsunoda: Nachricht von Christian Horner vor Spa

Yuki Tsunoda erzählte im Fahrerlager von Belgien von einer Nachricht, die er von Christian Horner bekommen hat. Der Japaner sprach auch über die Zusammenarbeit mit dem neuen Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies.

Den neuen Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies kennt Yuki Tsunoda bereits gut. Denn bis zum Heimspiel in Japan fuhr der 25-Jährige für das Visa Cash App Racing Bulls Team (VCARB) und arbeitete da bereits mit dem Franzosen zusammen.

«Ich kenne ihn von VCARB und wir haben da schon wirklich gut zusammengearbeitet. In diesem Jahr hatten wir einen guten Saisonstart, was die Performance angeht. Das gegenseitige Vertrauen war gross. Deshalb freue ich mich auch schon sehr, hier mit ihm zu arbeiten», erklärte Tsunoda.

Der 99-fache GP-Teilnehmer äusserte sich auch zum Nachfolger von Mekies, Alan Permane. «Ich habe ihn gerade getroffen und ihm gratuliert. Er ist sehr motiviert, und ich bin gespannt, wie er sich in der neuen Rolle anstellen wird.» Permane war der Racing Director des Racing Bulls Teams.

Tsunoda hatte auch Kontakt zu Christian Horner, der nach dem Silverstone-Wochenende den Posten des Teamchefs und Geschäftsführers des Red Bull Racing Teams räumen musste. Der Brite meldete sich auch mit motivierenden Worten beim Japaner vor dem Rennwochenende in Belgien. «Da gibt es nicht viel zu sagen, ich war schon überrascht», sagte er zum Wechsel an der Spitze des Rennstalls aus Milton Keynes.

«Ich schätze es sehr, wie gut mich Christian in den vergangenen Rennen unterstützt hat. Er hat mir gestern eine Nachricht zukommen lassen, in der er meinte, ich soll zeigen, was ich drauf habe. Es war eine sehr nette Message», offenbarte Tsunoda am gestrigen Donnerstag.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19