Oscar Piastri: «Beide Seiten haben viel gelernt» 24.07.2025 - 19:03 Von Vanessa Georgoulas

© Steven Tee / Getty Images Oscar Piastri

Oscar Piastri war in Silverstone bedient, nachdem er eine Strafe kassiert hatte, die ihm den Sieg kostete. Er betont zwar, dass er immer noch seine Meinung dazu habe. Dennoch will er in Zukunft anders handeln.