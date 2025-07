Carlos Sainz zu Max Verstappen: «Das stimmt nicht»

​Die Stallgefährten von Max Verstappen mussten in den letzten Jahren hartes Brot essen. Aber macht der Niederländer wirklich alle Teamgefährten fertig? Der Spanier Carlos Sainz findet: «Das stimmt nicht.»

Es ist ein Markenzeichen der meisten herausragenden Formel-1-Fahrer: Sie lassen ihren Stallgefährten wenig Luft zum Atmen. Das gilt auch für den besten Piloten der Gegenwart, Max Verstappen.

Der vierfache Champion über zwei seiner Teamgefährten: «Der Vergleich mit Carlos Sainz ist nicht ganz einfach, denn wir gingen 2015 beide als Grand-Prix-Neulinge in die Saison.»

«Ich glaube, am schwierigsten war es für mich, gegen Daniel Ricciardo zu fahren, jedenfalls am Anfang. Aber im Laufe der Zeit lernte ich viel dazu und wusste besser, was ich vom Rennwagen brauche, um das Beste herauszuholen.»

«Unterm Strich würde ich sagen: Daniel und ich lagen von allen Fahrerkombinationen am dichtesten beisammen. Er konnte die Nase vorn behalten aufgrund seiner reichen Erfahrung. Immerhin hatte er mir vier Jahre voraus.»



«Letztlich habe ich alle geschlagen, und das ist gut. Wie mein Vater immer zu sagen pflegte – du musst einen Teamkollegen zerstören.»



Der Mexikaner Sergio Pérez wurde 2023 WM-Zweiter, danach kam er mit dem RBR-Rennwagen nicht mehr so gut zurecht – nur WM-Achter 2024, Vertrag aufgelöst.



Seine Nachfolger Liam Lawson und Yuki Tsunoda konnten nicht überzeugen. Wie Pierre Gasly und Alex Albon vor ihnen konnten sie die erhoffte Rolle nicht spielen – fleissig punkten, notfalls die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn Verstappen Probleme hat.



Max Verstappen gilt als der grosse Karriere-Killer, aber der Madrilene Carlos Sainz sieht das anders. Der vierfache GP-Sieger sagt im Podcast High Performance: «Fast jeder hat es wirklich schwer, Max’ Stallgefährte zu sein. Aber dass er alle fertigmacht, das stimmt einfach nicht. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich es nicht schwer hatte.»



«Klar war ich überrascht, wie verdammt schnell Max ist. Als ich dann Red Bull verliess, kamen die Leute zum Schluss, dass es Reibereien gegeben haben musste. Aber ich verstehe mich mit Max gut, und die Rivalität zwischen uns bei Toro Rosso war gesund.»



«Ich habe mich nie gescheut vor starken Teamgefährten, im Gegenteil. Ich bin neben Nico Hülkenberg für Renault gefahren, neben Lando Norris bei McLaren, neben Charles Leclerc bei Ferrari; alles sehr schnelle Fahrer, die zu den besten der Branche gezählt werden. Aber es gehörte immer zu meiner Motivation, mich mit der Elite zu messen.»







Max Verstappen und seine Teamkollegen

2015 bei Toro Rosso

Max Verstappen: WM-12., 49 Punkte

Carlos Sainz: WM-15., 18 Punkte



2016 bei Toro Rosso, ab Lauf 5 bei Red Bull Racing

Daniel Ricciardo: WM-3., 256 Punkte

Max Verstappen: WM-5., 204 Punkte

Carlos Sainz: WM-12., 46 Punkte

Daniil Kvyat: WM-14., 25 Punkte



2017 bei Red Bull Racing

Daniel Ricciardo: WM-5., 200 Punkte

Max Verstappen: WM-6., 168 Punkte



2018 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: WM-4., 249 Punkte

Daniel Ricciardo: WM-6., 170 Punkte



2019 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: WM-3., 278 Punkte

Pierre Gasly: WM-7., 95 Punkte

Alex Albon: WM-8., 92 Punkte



2020 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: WM-3., 214 Punkte

Alex Albon: WM-7., 105 Punkte



2021 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: Weltmeister, 395,5 Punkte

Sergio Pérez: WM-4., 190 Punkte



2022 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: Weltmeister, 454 Punkte

Sergio Pérez: WM-3., 305 Punkte



2023 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: Weltmeister, 575 Punkte

Sergio Pérez: WM-2., 285 Punkte



2024 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: Weltmeister, 437 Punkte

Sergio Pérez: WM-8., 152 Punkte



2025 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: WM-3., 165 Punkte (12 Rennen)

Liam Lawson: WM-16., 12 Punkte (2 Rennen bei Red Bull Racing)

Yuki Tsunoda: WM-17., 10 Punkte (10 Rennen bei Red Bull Racing)