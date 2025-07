Kimi Antonelli über F1-Zukunft: «Nie Sorgen gemacht»

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli wurde in Belgien auf seinen Mercedes-Vertrag angesprochen. Der Italiener gab sich gelassen und betonte, dass sich Teamchef Toto Wolff unmissverständlich geäussert habe.

Als Kimi Antonelli am Anfang der Saison in seine Formel-1-Karriere startete, wusste er, dass er keine einfache Aufgabe zu meistern hat. Denn als Nachfolger von Lewis Hamilton musste er eine grosse Lücke füllen. Und als Teamkollege des routinierten und verlässlichen George Russell hatte er auch teamintern eine Messlatte, die sehr hoch lag.

Das zeigt sich auch in der Halbzeit-Statistik. Denn im Vergleich zum Stallgefährten fällt die Zwischenbilanz deutlich zu Gunsten des deutlich routinierteren Briten aus. Russell führt im Qualifying-Duell mit 11:1 und im Grand Prix hat er bisher immer besser als der Teenager aus Bologna abgeschnitten.

Nur in Miami konnte Antonelli im GP-Qualifying mit der drittschnellsten Runde glänzen, Russell war da der Fünftschnellste. Und im Sprint-Qualifying von Miami schaffte es der 18-Jährige sogar auf die Pole. Im Sprint selbst hatte aber bisher beide Male George Russell die Nase vorn. Dennoch macht sich Antonelli keine Sorgen um seine GP-Zukunft, wie er am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps betont hat.

«Ich habe mir nie Sorgen gemacht, denn ich kenne die Situation und weiss, was das Team für die Zukunft will. Toto hat sich zuletzt auch klar ausgedrückt, und das ist natürlich gut. Das Team arbeitet sehr gut und ist auch bei den Fahrern sehr gut aufgestellt. Die Zusammenarbeit mit George funktioniert auch einwandfrei und wir leisten gute Arbeit und die Atmosphäre im Team stimmt», beteuerte der Formel-1-Rookie.

«Wenn ich ins Werk gehe, ist es schön zu sehen, wie sehr das Team Gas gibt – auch mit Blick auf das nächste Jahr. Die Dynamik stimmt und ich bin überzeugt, dass das Team weiss, was gut ist. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich in einer guten Position bin», fügte Antonelli an.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19