Kimi Antonelli (Mercedes): «Das war mein Fehler»

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli hatte im Sprint-Quali von Miami noch mit der Pole geglänzt, doch auf dem Circuit de Spa-Francorchamps musste er bei der Zeitenjagd um die Sprint-Startplätze eine bittere Pille schlucken.

Im ersten und einzigen freien Training auf dem Circuit de Spa-Francorchamps war Formel-1-Rookie Kimi Antonelli noch relativ flott unterwegs. Der Teenager aus Bologna blieb fast vier Zehntel langsamer als sein Mercedes-Teamkollege George Russell und reihte sich damit auf dem sechsten Platz zwischen dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton ein.

Mit der Erwartung, auch im anschliessenden Sprint-Qualifying um einen der Top-10-Startplätze für das Mini-Rennen zu kämpfen, stieg er in die Zeitenjagd. Doch dann unterlief ihm in der 14. Kurve seiner schnellen Runde ein folgenschwerer Fehler. Der Rookie drehte sich ins Kiesbett, konnte danach aber weiterfahren. Dennoch schaffte er es nicht, sich zu verbessern und landete schliesslich auf dem letzten Platz.

Vor laufender Kamera rätselte er daraufhin: «Ich weiss nicht, was los war, vielleicht war es der Wind, denn es war ganz eigenartig, wie ich am Ausgang der Kurve die Kontrolle über das Auto komplett verloren habe. Ich muss das jetzt mal anschauen.»

Später erklärte der 18-Jährige: «Das Auto war im ersten Training gut und in der ersten Hälfte meiner ersten schnellen SQ1-Runde fühlte es sich sogar noch besser an. Leider wollte ich in Kurve 14 etwas zu viel und habe mich ins Kiesbett gedreht. Dabei habe ich das Auto beschädigt.»

«Obwohl ich auf meiner zweiten Runde mein Bestes gegeben habe, reichte die Performance des Autos nicht aus, um mehr zu erreichen. Das ist schade, denn wir hatten heute das Potenzial für viel mehr. Es war mein Fehler, aber jetzt konzentrieren wir uns darauf, das Auto für das Qualifying zum GP am Sonntag in eine gute Position zu bringen», ergänzte der Polesetter des vorangegangenen Sprints in Miami.

Sprint-Qualifying, Belgien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,510 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,987

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,128

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,278

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,565

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,761

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,857

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,959

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,971

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,176

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,169

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,184

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,330

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,453

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,832

16. Alex Albon (T), Williams, 1:43,212

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,217

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:43,408

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,587

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:45,394







