Oscar Piastri/McLaren: Im Belgien-Sprint unschlagbar?

​WM-Leader Oscar Piastri hatte im freien Training die Nase vorn und auch in der Sprint-Quali. Für den 24-jährigen Australier gibt es von McLaren-Teamchef Andrea Stella ein dickes Lob.

Lando Norris hat die vergangenen zwei Grands Prix von Österreich und Grossbritannien gewonnen. Sein WM-Rivale Oscar Piastri sagt: «Ich hatte auf dem Red Bull Ring und in Silverstone den Speed, um zu siegen, aber die Dinge sind nicht für mich gelaufen.»

Hier in Belgien zeigt Piastri von der ersten Runde an, wer Chef auf dem Circuit ist: Oscar erzielte im einzigen freien Training Bestzeit, dann im ersten Segment der Sprint-Quali – bevor er sich selber unnötig unter Druck setzte.

Der WM-Führende sagt: «Ich geriet auf der ersten schnellen Runde in Raidillon links neben die Bahn, also wurde mir die Runde gestrichen. Danach fuhr ich eine eher verhaltene zweite Runde.»

In der Folge verbesserten sich zahlreiche Rivalen so markant, dass sich Piastri auf P10 so Ach und Krach ins dritte Quali-Segment schmuggelte. Oscar gibt zu: «Das hätte ins Auge gehen können.»



Im dritten Segment gab sich Piastri keine Blösse: mehr als vier Zehntel schneller als Max Verstappen auf P2, mehr als sechs Zehntel schneller als Lando Norris im gleichen Auto.



Das war keine Bestzeit, das war eine Machtdemonstration.



McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Eine wahrlich verblüffende Runde von Oscar, auch für uns. Er hat alles aus dem verbesserten Wagen geholt und beim Wechsel vom mittelharten Reifen in SQ2 zur weichen Mischung in SQ3 wirklich alles aus den Walzen geholt. Abgesehen von dieser gestrichenen Runde hat Oscar an diesem Tag perfekt gearbeitet.»



Am Samstag, 26. Juli, jagt Oscar Piastri seinen dritten Sprint-Sieg, nach Katar 2023 und 2024. In der Form vom Freitag wird er kaum am Sieg zu hindern sein.



Aber Piastri behält die Füsse hübsch auf dem Teppich: «Besonders in der ersten Runde ist es nicht unbedingt von Vorteil, hier von P1 loszufahren – weil die Gegner dahinter deinen Windschatten für einen Angriff nutzen können. Und wir haben gesehen, wie schnell das Auto von Max Verstappen auf den Geraden ist. Aber ich verkopfe das alles nicht.»







Sprint-Qualifying, Belgien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,510 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,987

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,128

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,278

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,565

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,761

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,857

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,959

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,971

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,176

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,169

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,184

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,330

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,453

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,832

16. Alex Albon (T), Williams, 1:43,212

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,217

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:43,408

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,587

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:45,394







