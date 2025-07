Charles Leclerc (Ferrari/4.): «Das ist erschreckend»

​Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc wird den Sprint von Belgien von Startplatz 4 in Angriff nehmen. Der Monegasse ist mit den jüngsten Veränderungen am Ferrari zufrieden, macht sich aber dennoch Sorgen.

Geprüft und für gut befunden: Ferrari hat am Modell SF-25 die Hinterradaufhängung modifiziert, und obschon beim strammen Sprintprogramm kaum Zeit bleibt, um die Abstimmung zu verfeinern, erkennt Charles Leclerc Fortschritte.

Der 27-jährige Monegasse sagt: «Ich spüre die Verbesserung, aber das Problem ist – der Abstand zu Piastri ist enorm. Ich weiss, dass der Ferrari besser geworden ist, aber aus irgendeinem Grund ist McLaren noch schneller als sonst. Das ist erschreckend.»

«Was wir mit der Modifikation der Hinterradaufhängung erreichen wollten, das haben wir geschafft. Es ist einfach jammerschade, welche Abstände wir in der Sprint-Quali erlebt haben.»

Es handelt sich um eine Versetzung des oberen Querlenkers, der mehr nach vorne geneigt wird; Folge – eine geringere Nickbewegung des Autos beim Anbremsen, daher die Möglichkeit, den Wagen konstant tiefer gelegt und härter gedämpft einzusetzen, so wie er eigentlich entworfen worden war und in der Flussberechnung sowie im Windkanal ermunternde Daten erzeugte.



Weiterer positiver Aspekt: Ein ruhiger liegendes Auto flösst den Piloten mehr Vertrauen in ihren Dienstagen ein, und das wiederum erleichtert das Reifen-Management.



Bislang musste Ferrari ungewollt Kompromisse eingehen: Wurde der Wagen tiefergelegt, erzeugte er mehr Abtrieb, aber es kam zu starkem Aufsetzen und übermässigem Verschleiss der Bodenplatte. Aus diesem Grund wurde Hamilton in China nach dem Grand Prix disqualifiziert.



Zurück in die Ardennen: Leclerc verlor auf den Schnellsten Oscar Piastri mehr als sieben Zehntelsekunden, selbst auf der längsten der gegenwärtigen F1-Strecken ist das sehr viel.



Leclerc weiter: «Das Auto fühlt sich gut an. Aber der Abstand zur Spitze ist bedenklich. Wir brauchen mehr Abtrieb, zumal wir in dieser Quali keinen Fehler gemacht haben.»







Sprint-Qualifying, Belgien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,510 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,987

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,128

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,278

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,565

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,761

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,857

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,959

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,971

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,176

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,169

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,184

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,330

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,453

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,832

16. Alex Albon (T), Williams, 1:43,212

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,217

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:43,408

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,587

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:45,394





Alle Piloten auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Francorchamps 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren