Max Verstappen (4.): Belgien-Sieg schon futsch?

​Sprint-Sieg in Belgien für Weltmeister Max Verstappen, in der GP-Quali dann Startplatz 4. Das ist nicht ideal gelaufen für den Niederländer. Max: «Ich kann hier maximal einen Rang gutmachen.»

Nach einer grandiosen Leistung und seinem zwölften Sieg bei einem Formel-1-Sprint muss sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen für den Grossen Preis von Belgien mit Startplatz 4 begnügen.

Bevor wir auf die Quali im Detail eingehen: Wie sind diese zwölf Sprint-Siege einzuordnen? Eine Antwort dazu reicht: Kein anderer Fahrer hat mehr als zwei Sprint-Er

Unterm Strich hat Red Bull Racing in Sachen Abstimmung das Richtige getan: die Flügel steiler gestellt, um im mittleren Pistenteil flotter zu werden und um geschützt zu sein, falls am Renntag doch auf nasser Bahn gefahren werden muss.

Was Max in den schnellen Pistenteilen 1 und 3 verlor, das machte er mit mittleren Teil mit all den Kurven mehr als wett, aber der vierfache Champion monierte beim letzten Versuch noch weniger Haftung als zuvor mit gebrauchten Reifen, das zeigte sich schon zu Beginn seines letzten Versuchs, als er aus der La Source heraus mit einem übel tanzenden Heck kämpfen musste.



Kein gutes Omen, ein wenig unglaublich, aber wahr: Bei bisher 57 Grossen Preisen von Belgien hat kein einziger Fahrer von P4 aus gewinnen können! Seit 2019 ist auch kein Fahrer von P4 am Ende des Grand Prix auf dem Podest gelandet.



Max Verstappen, ohnehin ein Statistik-Muffel, ist das einerlei. Er bleibt bei seinem Mantra: «Aus jedem Rennen das Beste machen, was immer das für eine Platzierung ist.»



Vom puren Speed her müsste Verstappen in der Lage sein, hinter den beiden McLaren-Fahrern ins Ziel zu kommen, und wenn es wirklich regnen sollte, dann ist ohnehin alles möglich.



Verstappen blickt so auf die Qualifikation zurück: «Ich hatte mir mehr ausgerechnet, aber die Fahrzeugbalance ist schlechter als am Freitag. Q1 war okay (Max Drittschnellster, M.B.), Q2 war nicht schlecht (Max erneut Drittschnellster, M.B.), aber Q3 war wirklich übel. Mit dem ersten Reifensatz spürte ich den Rennwagen überhaupt nicht mehr, viel zu wenig Grip.»



«Beim letzten Versuch mit den neuen Reifen verlor ich schon in der ersten Kurve zwei Zehntelsekunden, wegen schlechter Traktion aus der La Source heraus.»



«Es ist wahr, dass wir normalerweise im Regen gut aussehen, aber der McLaren ist ungeachtet aller Verhältnisse das beste Auto, auch auf nasser Bahn. Mir wäre grundsätzlich ein Rennen auf trockener Bahn lieber, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.»



«Regen hier bedeutet in der Regel auch, dass die Fahrer aus hinteren Startreihen so gut wie nichts sehen können, das ist einfach nicht optimal.»



«Alles in allem hoffe ich, dass es im Grand Prix etwas besser laufen wir als in der Quali, aber auch dann werde ich maximal einen Rang gutmachen können.»







Qualifying, Belgien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40,562 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,647

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,900

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,903

05. Alex Albon (T), Williams, 1:41,201

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,260

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:41,284

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,310

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,328

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,387

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,525

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,617

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,633

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:41,707

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,758

16. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,939

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,022

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:42,139

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,385

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,502





Sprint, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:37,997 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,753

03. Lando Norris (GB), McLaren, +1,414

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,176

05. Esteban Ocon (F), Haas, +13,789

06. Carlos Sainz (E), Williams, +14,964

07. Oliver Bearman (GB), Haas, +18,610

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +19,119

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +22,183

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +22,897

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +24,551

12. George Russell (GB), Mercedes, +25,969

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,595

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +29,046

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +30,175

16. Alex Albon (T), Williams, +30,941

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +31,941

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +32,867

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +38,072

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufgabe







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 241 Punkte

02. Norris 232

03. Verstappen 173

04. Russell 147

05. Leclerc 124

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 16

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 473 Punkte

02. Ferrari 227

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 180

05. Williams 62

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 37

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 19