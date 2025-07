Oscar Piastri McLaren/2.: Belgien-Pole verschleudert

​Die meisten Fans glaubten in Belgien an die Pole-Position von WM-Leader Oscar Piastri, nun ist er zweiter hinter seinem McLaren-Gefährten Lando Norris. Piastri sagt, was schiefgelaufen ist.

In Belgien auf einen McLaren setzen, wenn es um die Pole geht, das war dieses Mal eine sichere Bank, aber nicht der favorisierte Oscar Piastri hatte am Ende die Nase vorn, sondern der Engländer Lando Norris.

Piastri selbstkritisch: «Ich muss zugeben, ich bin schon ein wenig enttäuscht. Ich war auf meiner zweiten schnellen Runde wirklich vielversprechend unterwegs, aber dann habe ich mir in Kurve 14 einen Fehler erlaubt, der hat mich einen ziemlichen Haufen Zeit gekostet.»

«Ich bin überzeugt, ich hätte genügend Speed aus meinem McLaren holen können, um Bestzeit zu erzielen. Gewiss, P2 ist hier in Belgien nicht die übelste Ausgangslage, aber wenn du die Pole so verschleuderst, dann ist das immer ärgerlich.»



«Bei McLaren liegen alle Daten auf dem Tisch, das ist gut, weil ich mit Lando das Auto vorwärtsbringen will. Manchmal kann das auch ein Nachteil sein, vielleicht hat sich Lando abgeschaut, was ich am ersten Tag besser gemacht habe.»



«Mein Job war heute okay, mehr nicht, denn als es um die Wurst ging, habe ich nicht das Beste aus mir herausholen können. Jammerschade.»



«Im Sprint hat sich gezeigt, was von P2 möglich ist. Aber die Wahrheit ist – keiner von uns weiss, was das Wetter morgen für uns auf Lager hat.»







Qualifying, Belgien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40,562 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,647

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,900

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,903

05. Alex Albon (T), Williams, 1:41,201

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,260

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:41,284

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,310

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,328

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,387

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,525

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,617

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,633

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:41,707

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,758

16. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,939

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,022

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:42,139

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,385

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,502









Sprint, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:37,997 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,753

03. Lando Norris (GB), McLaren, +1,414

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,176

05. Esteban Ocon (F), Haas, +13,789

06. Carlos Sainz (E), Williams, +14,964

07. Oliver Bearman (GB), Haas, +18,610

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +19,119

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +22,183

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +22,897

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +24,551

12. George Russell (GB), Mercedes, +25,969

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,595

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +29,046

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +30,175

16. Alex Albon (T), Williams, +30,941

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +31,941

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +32,867

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +38,072

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufgabe







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 241 Punkte

02. Norris 232

03. Verstappen 173

04. Russell 147

05. Leclerc 124

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 16

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 473 Punkte

02. Ferrari 227

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 180

05. Williams 62

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 37

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 19