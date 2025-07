Max Verstappen: «Dafür werde ich bezahlt»

Formel-1-Champion Max Verstappen zeigte im Sprint von Spa einmal mehr, was er wert ist. Der Red Bull Racing-Star beteuerte nach dem Fallen der Zielflagge: «Das Team kann sich immer auf mich verlassen.»

Es war das Manöver in der fünften Kurve der ersten Sprint-Runde, das den Grundstein für den zwölften Sprint-Erfolg von Max Verstappen. Der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team griff an und zog an Polesetter Oscar Piastri vorbei. Der WM-Leader sass dem Champion daraufhin 15 Runden lang im Nacken, doch Verstappen verteidigte die Führung bis ins Ziel.

So konnte Laurent Mekies gleich beim ersten Rennen als Teamchef der Mannschaft aus Milton Keynes einen Sieg bejubeln. Dass er seinem neuen Vorgesetzten und der Mannschaft nach der Aufregung der letzten Tage diesen Erfolg bescherte, wollte Verstappen aber nicht überbewerten.

Er erklärte: «Das Team kann sich immer auf mich verlassen. Ich gebe immer mein Bestes, egal, wer das Zepter schwingt. Sie wissen auch, dass ich immer alles gebe. Ich versuche jedes Mal, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, und dafür werde ich auch bezahlt. Natürlich ist es schön, wir brauchen diese positive Energie im Team.»

Dass nun ein neuer Mann das Sagen im Rennstall aus Milton Keynes hat, mache sich bald bemerkbar, ist der 27-jährige Titelverteidiger überzeugt. «In zwei Wochen kann sich noch nicht alles verändern, es geht vorerst darum, die Zusammenarbeit aufzubauen und und zu verstehen, wie alles läuft. Und dann erst kommt der Punkt, an dem man seine Schlüsse zieht und vielleicht etwas ändern will. Ich denke, das wird in den nächsten Wochen und Monaten passieren.»

«Es ist also noch zu früh, aber soweit ich bisher erkennen konnte, ist Laurent sehr motiviert und das ist genau das, was wir auch wollen. Ich komme sehr gut mit ihm aus, und ja, das war jetzt ein sehr guter Start», fügte der 65-fache GP-Sieger an.

Sprint, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:37,997 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,753

03. Lando Norris (GB), McLaren, +1,414

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,176

05. Esteban Ocon (F), Haas, +13,789

06. Carlos Sainz (E), Williams, +14,964

07. Oliver Bearman (GB), Haas, +18,610

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +19,119

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +22,183

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +22,897

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +24,551

12. George Russell (GB), Mercedes, +25,969

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,595

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +29,046

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +30,175

16. Alex Albon (T), Williams, +30,941

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +31,941

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +32,867

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +38,072

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufgabe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 241 Punkte

02. Norris 232

03. Verstappen 173

04. Russell 147

05. Leclerc 124

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 16

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 473 Punkte

02. Ferrari 227

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 180

05. Williams 62

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 37

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 19



Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

China 2025 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Spa-Francorchamps 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing