Max Verstappen (1.): «Habe 15 Quali-Runden gedreht»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen schaffte es im Sprint auf dem Circuit de Spa-Francorchamps als Erster über die Ziellinie. Den Grundstein dafür legte er mit seinem Überholmanöver an Oscar Piastri beim Start.

Im Sprint-Qualifying fehlten Max Verstappen mehr als viereinhalb Zehntel auf die Pole-Zeit von Oscar Piastri, dennoch durfte der Red Bull Racing-Star aus der ersten Reihe losfahren. Den Vorteil, neben dem Polesetter loszulegen, nutzte der vierfache Champion, um gleich nach dem Start am WM-Leader im McLaren vorbeizuziehen.

In den folgenden Runden sass ihm der Australier im Nacken, doch Verstappen machte alles richtig und durfte am Ende den zwölften Sprint-Sieg seiner GP-Karriere feiern. Danach hielt der Niederländer glücklich fest: «Alles ging wirklich gut auf, wir hatten in der Kurve 5 die einzige Chance gegen sie, und die haben wir genutzt. Ich konnte mir keine grossen Fehler erlauben, weil er immer nah dran war. Es war ein Sprint-Sieg, aber er zählt, und ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat.»

Und der Titelverteidiger betonte: «Ich habe 15 Quali-Runden drehen müssen, es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft, darüber freue ich mich sehr. Ich weiss nicht, ob nun die Pole für den GP möglich ist, aber nach diesem Rennen habe ich ein paar neue Ideen, was wir mit dem Auto tun können. Mal schauen, was möglich ist.»

So lief der Sprint

Die GP-Piloten durften den dritten Sprint der Saison in Belgien bei angenehmen 21 Grad Celsius Aussentemperatur in Angriff nehmen. Der Asphalt des Circuit de Spa-Francorchamps hatte sich auf mehr as 33 Grad aufgeheizt, als das Feld in die Aufwärmrunde startete. Kein Glück hatten die Alpine-Piloten Pierre Gasly und Franco Colapinto, die sich beide nicht auf der Startaufstellung einreihen konnten.

Beim Argentinier war das vorhersehbar, Umbauarbeiten, die die Parc-Fermé-Regeln verletzten, sorgten für den Start aus der Boxengasse, bei Gasly sorgte ein Wasserleck dafür, dass er nicht wie geplant von Startplatz 8 losfahren konnte. Der Franzose fuhr mit zwei Runden Verspätung los.

Der Rest des Feldes startete in den 15-Runden-Sprint und Max Verstappen zog gleich nach dem Start an Polesetter Oscar Piastri vorbei. Auch sein McLaren-Teamkollege Lando Norris musste einen Positionsverlust hinnehmen, weil Charles Leclerc im Ferrari die dritte Position übernahm.

Norris liess das nicht auf sich sitzen und griff in der vierten Runde mit Erfolg an, sodass die Top-3-Reihenfolge nach fünf Umläufen Verstappen vor Piastri und Norris lautete. Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto und Liam Lawson komplettierten die Top-10 vor Yuki Tsunoda, George Russell, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Kimi Antonelli, Colapinto und Gasly.

Antonelli, der im Qualifying nach einem Dreher den letzten Platz hatte hinnehmen müssen, überholte Hülkenberg in Runde 5 und war damit auf Position 17 unterwegs. Weiter vorne hatte Verstappen Piastri im Nacken sitzen, der Australier griff allerdings vorerst nicht an.

Nach etwa der Hälfte des Rennens meldete Hamilton, dass seine Hinterräder bereits durch waren. Entsprechend schwer fiel es ihm, sich nach vorne zu arbeiten. Nach zwei Dritteln des Sprints lag der siebenfache Weltmeister immer noch auf Position 16.

Während Verstappen die Führung hielt, holte hinter ihm Norris auf seinen Teamkollegen Piastri auf. In Runde 11 meldete Verstappen über Funk, dass er mit den Bremsen zu kämpfen hatte, dennoch konnte er sich an der Spitze halten.

Der Spitzenkampf war mit Blick auf die Abstände nicht de einzige spannende Szene, auch weiter hinten ihm Feld gab es Aufregung, weil Hamilton nah an Albon dran war. In der letzten Runde schaffte es der Ferrari-Star kurzzeitig am Williams-Fahrer vorbei, der aber kurz darauf erfolgreich konterte. Hamilton liess sich aber nicht abschütteln und kam noch einmal vorbei.

Dabei blieb es, wobei auch Verstappen die erste Position verteidigen konnte – und damit den zwölften Sprint-Sieg seiner GP-Karriere feierte. Piastri, Norris, Leclerc, Ocon, Sainz, Bearman und Hadjar sammelten auf den weiteren Top-8-Positionen Punkte, dahinter kamen Bortoleto, Lawson, Tsunoda, Russell, Stroll, Alonso, Hamilton, Albon, Antonelli, Hülkenberg und Colapinto ins Ziel. Gasly wurde mit drei Runden Rückstand als Ausfall gewertet.

Sprint, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:37,997 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,753

03. Lando Norris (GB), McLaren, +1,414

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,176

05. Esteban Ocon (F), Haas, +13,789

06. Carlos Sainz (E), Williams, +14,964

07. Oliver Bearman (GB), Haas, +18,610

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +19,119

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +22,183

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +22,897

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +24,551

12. George Russell (GB), Mercedes, +25,969

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,595

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +29,046

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +30,175

16. Alex Albon (T), Williams, +30,941

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +31,941

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +32,867

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +38,072

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufgabe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 241 Punkte

02. Norris 232

03. Verstappen 173

04. Russell 147

05. Leclerc 124

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 16

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 473 Punkte

02. Ferrari 227

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 180

05. Williams 62

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 37

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 19



Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

China 2025 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Spa-Francorchamps 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing