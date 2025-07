Lando Norris (McLaren): «Einfach nicht schnell genug»

Formel-1-Star Lando Norris musste sich im Qualifying zum Sprint auf dem Circuit de Spa-Francorchamps mit der drittschnellsten Runde begnügen. Seine Bilanz der Zeitenjagd fiel entsprechend nüchtern aus.

Bereits im ersten und einzigen freien Training auf dem belgischen Traditionskurs von Spa-Francorchamps war Lando Norris langsamer als sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Titelverteidiger Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team. Der Rückstand auf die Spitzenzeit seines Stallgefährten fiel mit fünf Zehnteln gross aus.

Im ersten der beiden Qualifyings, die am Belgien-Wochenende ausgetragen werden, lief es am Ende nicht viel besser für den Briten. Im ersten Quali-Segment reihte er sich hinter Piastri und Verstappen ein, daraufhin stellte er im zweiten Abschnitt die Bestzeit auf.

Doch als es darauf ankam, fehlten ihm am Ende wieder mehrere Zehntel, um sich einen Platz in der ersten Startreihe für das Mini-Rennen zu sichern. Mehr als sechs Zehntelsekunden betrug sein Rückstand auf den WM-Leader aus Australien.

Norris seufzte denn auch: «Ich schätze, ich bin einfach nicht schnell genug, das ist alles. Das war am Ende auch nicht die sauberste Runde, aber der Rückstand auf die Spitze ist immer noch gross. Aber ich bin auch nicht allzu enttäuscht, denn der dritte Platz für den Sprint ist keine allzu grosse Überraschung.»

«Es gibt einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber es ist erst Freitag. Ich bin nicht der Glücklichste, denn ich bin nicht so schnell, wie ich es gerne wäre. Aber es ist, wie es ist. Ich muss nun einfach noch ein bisschen härter Arbeiten», fügte der achtfache GP-Sieger an.

Dass er bei seiner erstaunlich schnellen Vorbereitungsrunde für den schnellsten Versuch die Reifen etwas zu stark gefordert hatte, wollte Norris nicht bestätigen. «Das kann man unmöglich sagen, vielleicht hat es die Reifen sogar schneller gemacht. Wir werden das aber sicherlich noch etwas genauer anschauen.»

Sprint-Qualifying, Belgien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,510 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,987

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,128

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,278

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,565

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,761

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,857

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,959

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,971

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,176

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,169

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,184

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,330

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,453

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,832

16. Alex Albon (T), Williams, 1:43,212

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,217

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:43,408

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,587

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:45,394







Alle Piloten auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Francorchamps 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren