Oscar Piastri (McLaren/2.): Verstappen als Ärgernis

​Der Australier Oscar Piastri nach Platz 2 im Sprint hinter Max Verstappen: «Ziemlich ärgerlich und frustrierend. Max hat sich keine Blösse gegeben, und es gab realistisch null Chance auf einen Angriff.»

Als die Formel-1-Rennwagen nach dem Sprint von Belgien ausgerollt waren, stiefelte WM-Leader Oscar Piastri sofort zu Sieger Max Verstappen hinüber, um dem Niederländer sportlich zu gratulieren. So nahe kam der 24-jährige Australier seinem Widersacher im 15 Runden kurzen Rennen zuvor nicht.

Oscar blickt so zurück: «Ich habe alles versucht in diesen 15 Runden, aber es hat nichts genützt, denn Max ist fehlerfrei geblieben.»

Zu Beginn des Sprints passierte genau das, was Oscar gefürchtet hatte: Dass er als Leader gegen einen Verstappen mit flach getrimmten Flügeln angreifbar ist. Max segelte grusslos an Piastri vorbei.

Dann ging es nur noch um Fragen wie: Würde Piastri einen Weg vorbei finden an Max? Würde sich Verstappen eine Blösse geben?

Antworten: nein und nein.



Piastri: «Das Auto von Max war auf den Geraden verflixt schnell. Ich habe wirklich alles versucht, um mir diesen Kerl kurz nach dem Start vom Leibe zu halten, aber es hat nichts genützt, das ist ziemlich ärgerlich und frustrierend.»



«Das sind gute Punkte, auch wenn ich natürlich gerne gewonnen hätte. Aber die fetten WM-Zähler gibt es ohnehin erst nach dem Grand Prix.»



«Das Wetter für den Grossen Preis sieht übel aus, das wird die Karten neu mischen und wird es uns auch nicht erlauben, mit zu flach gestellten Flügeln zu fahren. Wir gucken uns nun in Ruhe an, wie die beste Vorgehensweise für die Quali ist, auch im Hinblick aufs Rennen.»



«Realistisch war ich nie nahe genug, um einen ersthaften Angriff auf Max zu wagen. Es gab ein paar Situationen, wo ich hinter ihm ein wenig herumzackte, aber nahe genug war das nicht. Und vor Les Combes war die einzige Stelle.»



«Uns war angesichts der Flügeleinstellung von Red Bull Racing klar, dass so etwas auf uns zukommen könnte. Und dass wir in der verwirbelten Luft von Verstappens Auto auch mit dem Reifen-Management kämpfen müssen. All das ist so eingetreten.»





Sprint, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:37,997 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,753

03. Lando Norris (GB), McLaren, +1,414

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,176

05. Esteban Ocon (F), Haas, +13,789

06. Carlos Sainz (E), Williams, +14,964

07. Oliver Bearman (GB), Haas, +18,610

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +19,119

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +22,183

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +22,897

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +24,551

12. George Russell (GB), Mercedes, +25,969

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,595

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +29,046

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +30,175

16. Alex Albon (T), Williams, +30,941

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +31,941

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +32,867

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +38,072

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufgabe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 241 Punkte

02. Norris 232

03. Verstappen 173

04. Russell 147

05. Leclerc 124

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 16

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 473 Punkte

02. Ferrari 227

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 180

05. Williams 62

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 37

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 19