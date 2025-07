Lewis Hamilton nach 2. Quali-Pleite: «Inakzeptabel»

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton musste auch im GP-Qualifying auf dem Circuit de Spa-Francorchamps eine Pleite einstecken. Dem siebenfachen Weltmeister unterlief ein kostspieliger Fehler. Danach redete er Klartext.

Fünf GP-Siege durfte Lewis Hamilton auf dem Circuit de Spa-Francorchamps bejubeln, zuletzt triumphierte er im vergangenen Jahr – allerdings nur, weil sein Teamkollege disqualifiziert worden war. Der siebenfache Weltmeister erwartete auch in diesem Jahr ein gutes Wochenende auf dem Traditionskurs, doch bisher lief es nicht nach Wunsch.

Sowohl im Sprint-Qualifying als auch im GP-Qualifying gehörte er jeweils zur ersten Gruppe der Ausgeschiedenen. In der Session, in der die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag bestimmt wurde, wurde ihm ein Ausritt in der vierten Kurve zum Verhängnis. Was möglich gewesen wäre, zeigte Teamkollege Charles Leclerc mit dem dritten Platz.

Entsprechend bedient war Hamilton nach dem frühen Aus, und er erklärte: «Es war heute nicht anders als das ganze bisherige Wochenende. Wir haben Änderungen vorgenommen, und das Auto fühlte sich nicht schlecht an. Es war hart für uns. Wir mussten einen frischen Reifensatz aufziehen, um zu versuchen, durch das Q1 zu kommen. Aber ich habe dann einen Fehler gemacht, den wir intern analysieren müssen.»

«Ich muss mich auch beim Team dafür entschuldigen, denn es ist inakzeptabel, gleich beide Qualifyings im Q1 zu beenden. Das war eine sehr schlechte Leistung meinerseits», übte sich der Rekord-GP-Sieger in Selbstkritik. Und mit Blick aufs Rennen ergänzte er: «Ich werde sehen, was ich im Rennen von meinem Startplatz aus ausrichten kann.»

Qualifying, Belgien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40,562 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,647

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,900

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,903

05. Alex Albon (T), Williams, 1:41,201

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,260

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:41,284

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,310

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,328

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,387

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,525

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,617

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,633

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:41,707

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,758

16. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,939

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,022

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:42,139

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,385

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,502