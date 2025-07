Nico Hülkenberg (Sauber/14.): Gnadenloses Mittelfeld

​Vor dem Belgien-GP: Ein Sauber-Fahrer in den Top-Ten (Gabriel Bortoleto auf P10), ein Sauber-Fahrer enttäuscht (Nico Hülkenberg auf P14). Der Deutsche sagt: «Der Kampf im Mittelfeld ist gnadenlos.»

Der Sauber-Rennwagen war im Abschlusstraining zum Belgien-GP schnell genug für die Top-Ten, P10 von Gabriel Bortoleto ist der Beweis. Für Nico Hülkenberg, den Sensations-Dritten von Silverstone, ist es hingegen nicht nach Wunsch gelaufen.

Der 37-Jährige aus Emmerich sagt: «Es ist nicht so, dass es ein bestimmtes Problem gegeben hätte. Aber das Mittelfeld ist gnadenlos; die Abstände sind so klein, dass schon alles stimmen muss, wenn du eine Runde weiterkommen willst.»

«Wir sind vielleicht ein wenig zu spät auf die Bahn gegangen, das hat uns einen Windschatten gekostet und damit Zeit auf den Geraden. Und das macht dann schon den Unterschied aus.»

Die Abstände in Q1 im Bereich von Hülkenberg:

Liam Lawson, 1:41,748 min

Alex Albon, 1:41,772

George Russell, 1:41,784

Pierre Gasly, 1:41,800

Yuki Tsunoda, 1:41,840

Nico Hülkenberg, 1:41,844

Esteban Ocon, 1:41,884

Gabriel Bortoleto, 1:41,908

Lewis Hamilton, 1:41,939



Kuriose Szene vor dem ersten Quali-Teil: Als sich Nico Hülkenberg in die Boxengasse einfädeln wollte, fuhr ihm Aston Martin-Pilot Lance Stroll eben mal über den Frontflügel, der Kanadier hatte offensichtlich keine Lust, Hülki in die Kolonne zu lassen.



Nico dazu: «Das war schon eine schräge Szene. Wir mussten den kaputten Frontflügel wechseln, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, das hätte meinen Rhythmus beeinträchtigt. Vielleicht hat das ihn mehr gestört als mich, denn er wurde Letzter.»



«Ich fand, ich war mit dem Vorderrad über der weissen Linie, und gemäss Reglement sollte er mich in dieser Situation eigentlich vorlassen, so im Reissverschluss-Verfahren, und das habe ich auch erwartet. Leider hat er nicht zurückgezogen, und so kam es zur Berührung.»



Die FIA-Regelhüter sahen das anders: Das Vorderrad des Sauber-Rennwagens war nicht über der ominösen weissen Linie, daher gab es wegen Drängelns eine Ermahnung für den Deutschen.



Nico weiter: «Gut ist, dass ich in der Quali ein besseres Gefühl hatte mit dem Auto als zuvor. Mal sehen, was uns beim Rennen das Wetter bringt. Ich glaube, wir haben einige gute Verbesserungen erzielt mit dem Wagen und Selbstvertrauen gewonnen.»



«In England haben wir in Sachen Rennstrategie alles richtig gemacht. Klar dürfen die Leute nicht erwarten, dass wir das jedes Mal so auf die Reihe bekommen, aber ich bin zuversichtlich.»







Qualifying, Belgien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40,562 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,647

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,900

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,903

05. Alex Albon (T), Williams, 1:41,201

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,260

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:41,284

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,310

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,328

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,387

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,525

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,617

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,633

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:41,707

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,758

16. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,939

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,022

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:42,139

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,385

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,502





Sprint, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:37,997 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,753

03. Lando Norris (GB), McLaren, +1,414

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,176

05. Esteban Ocon (F), Haas, +13,789

06. Carlos Sainz (E), Williams, +14,964

07. Oliver Bearman (GB), Haas, +18,610

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +19,119

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +22,183

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +22,897

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +24,551

12. George Russell (GB), Mercedes, +25,969

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,595

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +29,046

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +30,175

16. Alex Albon (T), Williams, +30,941

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +31,941

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +32,867

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +38,072

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufgabe







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 241 Punkte

02. Norris 232

03. Verstappen 173

04. Russell 147

05. Leclerc 124

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 16

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 473 Punkte

02. Ferrari 227

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 180

05. Williams 62

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 37

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 19