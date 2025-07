Laurent Mekies: «Das spiegelt die Realität wider»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies sprach nach dem Qualifying zum Belgien-GP über die Leistungen seiner Schützlinge Max Verstappen und Yuki Tsunoda. Und er verriet, was erfreulich und was frustrierend war.

Im Sprint-Qualifying auf dem Circuit de Spa-Francorchamps schaffte es Max Verstappen noch in die erste Startreihe. Bei der Zeitenjagd um die Startplätze für den GP am Sonntag musste er sich aber mit der viertschnellsten Zeit und damit mit einer Position in der zweiten Reihe begnügen. Den dritten Platz verpasste er nur um drei Hundertstel.

Sein Teamkollege Yuki Tsunoda, der mit dem neuen Unterboden ausrücken konnte, schaffte es auch ins Q3 und drehte da die siebtschnellste Runde. Damit wird der Japaner aus der vierten Reihe losfahren. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies erklärte nach der Session: «Es ist immer etwas schwieriger als es aussieht.»

«Es fühlte sich wie eine reibungslose Session an, aber es ist immer auch knifflig. Max kam im Q1 und Q2 gut durch, doch im Q3 fühlten sich die Runden etwas schwieriger an. Es war nicht einfach, das Potenzial des Autos auszuschöpfen, weil die Balance nicht ganz so gut war. Dennoch konnte er sich in jeder Kurve verbessern», sagte der Franzose mit Blick auf den Titelverteidiger.

Gleichzeitig räumte das neue Teamoberhaupt der Mannschaft aus Milton Keynes ein: «Der Rückstand auf McLaren ist fair, auch wenn es natürlich frustrierend ist, dass wir den dritten Platz um wenige Hundertstel verpasst haben. Aber das gehört dazu. Ich denke, insgesamt kann man sagen, das spiegelt die Realität wider. Unser Rückstand auf McLaren beträgt zwei bis drei Zehntel.»

Über Tsunodas Auftritt sagte er: «Wir haben sein Auto vor dem Qualifying mit dem neuen Unterboden ausgerüstet. Das ist immer auch ein Risiko, und es wurde mit der Zeit auch knapp, aber wir haben Gas gegeben und der Einsatz von allen hat sich gelohnt. Es war sicherlich eine Hilfe für ihn, seine Leistung auf ein sehr, sehr gutes Niveau zu bringen.»

Mit Blick aufs Rennen wurde die Fahrzeug-Abstimmung bei beiden GP-Rennern angepasst. Weil für den 13. GP des Jahres gemischte Verhältnisse vorhergesagt werden, rechnet das Team mit schwierigeren Grip-Verhältnissen, wie Mekies verriet.

«Wir haben unser Abtriebsniveau deutlich raufgeschraubt, und ich denke, dass uns der Regen eine gute Chance gibt, die Lücke zu McLaren zu verringern. Aber wir nehmen natürlich auch die Herausforderung an, wenn es trocken bleibt. Das Reifenmanagement wird so oder so eine grosse Rolle spielen, egal, ob es regnet oder trocken bleibt», betonte der 48-Jährige.

Qualifying, Belgien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40,562 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,647

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,900

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,903

05. Alex Albon (T), Williams, 1:41,201

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,260

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:41,284

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,310

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,328

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,387

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,525

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,617

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,633

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:41,707

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,758

16. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,939

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,022

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:42,139

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,385

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,502