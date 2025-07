Ohrfeige für Hamilton: Ferrari-Teamchef fordert Ruhe

​Ein Wochenende zum Vergessen für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton: Startplatz 18 für den Sprint, P15 im Sprint, jetzt als 16. im ersten GP-Qualisegment raus, Leclerc gleichzeitig auf P3 – autsch!

Lewis Hamilton muss in den Ardennen steinhartes Brot kauen: Nach der Klatsche vom Freitag (nur 18. Startplatz für den Sprint) konnte sich Hamilton im 15 Runden kurzen Samstag-Rennen kaum verbessern und kam auf einem diskreten 15. Rang ins Ziel.

Dann kam es knüppeldick in der Qualifikation für den Grand Prix: Während Charles Leclerc einen feinen dritten Startplatz eroberte, hatte Hamilton schon nach dem ersten Quali-Teil vorzeitig Feierabend – wieder ein Fehler, dieses Mal, weil er seinen Ferrari zu weit neben die Bahn tragen liess, beste Runde daher gestrichen und ausgeschieden, was für eine Blamage!

Es ist wirklich der Wurm drin hier in Belgien, vom Aufwärtstrend in Österreich und England ist wenig zu spüren, und Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist keiner, der in solchen Fällen um den heissen Brei herumredet.

Der Franzose hatte am Freitag schonungslos festgehalten, was ohnehin alle hatten sehen können – Hamilton patzte zwei Mal. Nun ein weiterer Fehler in der Quali, das wird kritische Stimmen in Italien nicht zum Verstummen bringen.



Fred Vasseur sagt über Hamilton: «Ich glaube nicht, dass es ihm an Konzentration mangelt; es geht eher darum, alles zusammenzubringen, denn der Kampf ist sehr eng, es geht um Hundertstel-, manchmal sogar um Tausendstelsekunden, das sehen wir hier auch zwischen Charles und Max.»



«Lewis’ Tempo war gut, denn er lag in dieser Runde knapp hinter Charles, auch wenn er dann die Pistengrenze überschritten hat. Da gibt es klare Regeln, also sind wir raus, und wir können das nicht mehr ändern.»



«Es ist sicherlich ein schwieriges Wochenende für ihn, auch weil ihm ein wenig das Vertrauen fehlt, dass er das Tempo von Segment zu Segment aufbauen kann. Gestern hatte er einen Dreher und heute nun das mit der Streckengrenze – ein wirklich schwieriges Wochenende für ihn.»



Mit dem Wohlfühlfaktor hat das gemäss Vasseur nichts zu tun: «Das Einhalten von Pistengrenzen ist keine Frage des Gefühls fürs Auto, ich glaube, er hatte heute ein gutes Gefühl in Wagen, denn das Tempo stimmte. Und als er gestern den Fehler gemacht hat, war er schneller unterwegs als Charles. Daher ist das für mich eher eine Frage von ruhiger werden und alles zusammenzubringen.»



Zur Leistung von Charles Leclerc (3.) sagt der Franzose: «Ich freue mich sehr für Charles, er ist eine hervorragende Runde gefahren. Wir versuchen immer noch, mit diesem neuen Paket Fortschritte zu erzielen.»



«Wir haben das Gefühl, einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Mit einer aerodynamischen Verbesserung hast du sofort einen Vorteil, während man bei einer modifizierten Aufhängung auch an der Abstimmung arbeiten muss – und wir befinden uns gerade in dieser Phase.»





Qualifying, Belgien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40,562 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,647

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,900

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,903

05. Alex Albon (T), Williams, 1:41,201

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,260

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:41,284

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,310

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,328

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,387

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,525

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,617

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,633

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:41,707

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,758

16. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,939

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,022

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:42,139

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,385

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,502





Sprint, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:37,997 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,753

03. Lando Norris (GB), McLaren, +1,414

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,176

05. Esteban Ocon (F), Haas, +13,789

06. Carlos Sainz (E), Williams, +14,964

07. Oliver Bearman (GB), Haas, +18,610

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +19,119

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +22,183

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +22,897

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +24,551

12. George Russell (GB), Mercedes, +25,969

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,595

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +29,046

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +30,175

16. Alex Albon (T), Williams, +30,941

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +31,941

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +32,867

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +38,072

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufgabe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 241 Punkte

02. Norris 232

03. Verstappen 173

04. Russell 147

05. Leclerc 124

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 16

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 473 Punkte

02. Ferrari 227

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 180

05. Williams 62

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 37

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 19