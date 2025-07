Charles Leclerc, Ferrari/3.: Die Angst vor Verstappen

​Platz 3 für Charles Leclerc beim Grossen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps: Der 27-jährige Monegasse schnauft im Ziel: «Ich hatte stets Verstappen im Nacken, das war ein hartes Stück Arbeit.»

Starker dritter Rang von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc beim Grand Prix von Belgien, hinter den beiden McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris.

Fast das ganze Rennen lang hatte der Monegasse Weltmeister Max Verstappen im Nacken und im Ziel war der achtfache GP-Sieger sichtlich erleichtert, dass nach 44 Runden endlich die Zielflagge gefallen war.

Damit 48. Formel-1-Podestplatz für Leclerc (gleich viele wie Gerhard Berger), sein fünfter in dieser Saison. Charles ist sichtlich happy, denn er weiss – mehr war an diesem Tag nicht drin, und nicht jeder Fahrer hätte dem Druck von Max Verstappen standgehalten.

Leclerc sagt: «Ich habe den Eindruck, als hätte ich den Atem von Max das ganze Rennen lang im Nacken gespürt! Es ist nie einfach, wenn du Verstappen im Rückspiegel hast.»



«Der erste Teil des Rennens war für uns der Kniffligste, weil wir nicht mit so viel Abtrieb gefahren sind wie die McLaren-Fahrer oder wie Max. Sie haben einen Teil ihres Speeds in der Quali geopfert, um besser aufgestellt zu sein, sollten wir im Rennen nasse Bahn haben, und genauso ist es ja auch gekommen.»



«Ich war sehr erleichtert zu sehen, wie schnell die Bahn abgetrocknet hat, und dann konnte ich soliden Speed zeigen. Leider bin ich Max trotzdem nicht losgeworden.»



«Es war ganz wichtig, dass wir einen sauberen Reifenwechsel haben, um vor Verstappen zu bleiben, und das haben wir geschafft.»



«Zum Schluss hin habe ich meinem Renningenieur Bryan gesagt – keine weiteren Funkmeldungen. Du hast hier unfassbar exakt fahren müssen, nur 10 oder 15 Zentimeter neben der Ideallinie wurde es verflixt schmierig, und dann bist du ratz-fatz in Schwierigkeiten.»



«Ich bin immer froh um die Infos von Bryan, aber es gibt Situationen, da muss ich einfach meine Ruhe haben, um mich voll auf meine Aufgabe konzentrieren zu können, und dann brauche ich auch keine zusätzlichen Infos – daher die Bitte um Funkstille.»



«Wir haben mit unseren Verbesserungen hier den Schritt vorwärts getan, den wir uns vorgenommen hatten, das ist positiv. Nun müssen wir lernen, wie wir aus dieser Modifikation in Sachen Abstimmung noch mehr herausholen können. Aber ich bin froh, dass wir die Arbeit der ganzen Mannschaft mit diesem Podestplatz belohnen konnten. So muss es weitergehen, um hoffentlich McLaren ein wenig mehr Dampf unterm Hintern zu machen.»







Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20