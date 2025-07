Andrea Stella: Mahnung an McLaren-Duo in Belgien

Das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri teilt sich in Belgien die erste Startreihe

McLaren-Teamchef Andrea Stella weiss, dass der Start der beiden Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri aus der ersten Reihe ein Crash-Risiko birgt. Er verriet, was er den Beiden vor dem GP-Start ans Herz legen wird.

Nach dem GP-Qualifying auf dem Circuit de Spa-Francorchamps steht fest: Polesetter Lando Norris und sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri werden aus der ersten Startreihe losfahren. Das Duo, das um den WM-Titel kämpft, könnte sich in die Quere kommen – genauso wie Nico Rosberg und Lewis Hamilton im Belgien-Rennen von 2014.

Die beiden Sternfahrer durften damals wie das McLaren-Duo heute ohne Stallorder gegeneinander kämpfen. Rosberg konnte nach dem unliebsamen Treffen weiterfahren, musste sich aber mit dem zweiten Platz hinter Sieger Daniel Ricciardo begnügen, weil er sich eine neue Fahrzeugnase an der Box abholen musste. Hamilton sah die Zielflagge hingegen nicht.

Damit seine beiden Schützlinge nicht das gleiche Schicksal erleiden, will McLaren-Teamchef Andrea Stella Norris und Piastri ermahnen. Er verriet nach der Zeitenjagd: «Ich werde ihnen sagen, dass der erste Umlauf nur einer von 44 Runden ist. Und wenn man ein so gutes, konkurrenzfähiges Auto hat, dann muss man sich möglichst aus allem Ärger in der ersten Runde raushalten.»

Mit Blick auf den Speed von Ferrari-Star Charles Leclerc, der hinter dem Duo von Position 3 losfährt, rechnet der Ingenieur mit einem möglichen Platzwechsel in der ersten Runde. Dennoch ist er sich sicher: «Wenn wir das Rennen gut umsetzen, dann können wir auch den Sieg holen, wenn die erste Runde nicht wie geplant läuft.»

Qualifying, Belgien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40,562 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,647

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,900

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,903

05. Alex Albon (T), Williams, 1:41,201

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,260

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:41,284

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,310

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,328

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,387

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,525

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,617

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,633

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:41,707

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,758

16. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,939

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,022

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:42,139

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,385

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,502