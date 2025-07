Nico Rosberg zu Verstappen und Horner: «Undenkbar»

​F1-Weltmeister Nico Rosberg beobachtet das Geschehen vor Ort in Belgien. Der 40-jährige Wiesbadener über die grandiose Leistung von Max Verstappen im Sprint und den Abschied von Christian Horner.

Es war vor einigen Jahren, nach dem ersten Formel-1-Rücktritt von Michael Schumacher. Beim vermeintlichen Abschied vom siebenfachen Champion in Brasilien 2006 sprachen viele im Fahrerlager davon, wie sehr wir den Deutschen in der folgenden Saison doch vermissen würden.

Und was passierte in Australien 2007? Schumi-Nachfolger Kimi Räikkönen gewann seinen ersten Grand Prix für Ferrari, und die Erinnerungen an Schumacher hielten sich in Grenzen. Das ist kein Sport, der zurückblickt, die Formel 1 hetzt atemlos vorwärts.

Der langjährige Formel-1-Pilot Nico Rosberg (206 Grands Prix, 23 Siege, Weltmeister 2016) ist als GP-Experte in Belgien und sagt: «Ganz ehrlich, ein GP-Wochenende ohne Christian Horner, das wäre noch vor kurzem für mich undenkbar gewesen.»



Aber inzwischen ist Horner bei Red Bull Racing durch Laurent Mekies ersetzt worden, mit einem Einstand nach Mass für den Franzosen – Sieg von Max Verstappen im Belgien-Sprint.



Der 40-jährige Wiesbadener sagt: «Der Wechsel bei RBR zu diesem Zeitpunkt kam auch für mich überraschend. Klar war davon die Rede, dass es hinter den Kulissen brodelt, aber was letztlich wirklich den Ausschlag gegeben hat, das wissen nur die Leute intern bei Red Bull.»



Nico ist noch immer hin und weg über die Leistung von Max Verstappen im Sprint. Rosberg: «Ich hoffe, die Leute wissen zu schätzen, was Verstappen da vollbracht hat.»



«Von aussen schaut das oft ganz einfach aus, aber Max stand maximal unter Druck: Er wusste, dass die McLaren hinter ihm schneller sind, Piastri sass ihm immer im Nacken, der kleinste Fehler, und Oscar wäre eiskalt vorbeigegangen. In dieser Situation ist das Leben des Verfolgers viel einfacher.»



«Verstappen musste ständig am Limit bleiben, fast wie eine 15 Runden lange Quali, und trotz dieses enormen Drucks hat er sich keine Blösse gegeben und gewonnen – das war schon Extraklasse.»







Qualifying, Belgien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40,562 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,647

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,900

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,903

05. Alex Albon (T), Williams, 1:41,201

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,260

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:41,284

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,310

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41,328

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,387

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,525

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,617

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,633

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:41,707

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,758

16. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,939

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,022

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:42,139

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,385

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,502





Sprint, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:37,997 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,753

03. Lando Norris (GB), McLaren, +1,414

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,176

05. Esteban Ocon (F), Haas, +13,789

06. Carlos Sainz (E), Williams, +14,964

07. Oliver Bearman (GB), Haas, +18,610

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +19,119

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +22,183

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +22,897

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +24,551

12. George Russell (GB), Mercedes, +25,969

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,595

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +29,046

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +30,175

16. Alex Albon (T), Williams, +30,941

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +31,941

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +32,867

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +38,072

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufgabe







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 241 Punkte

02. Norris 232

03. Verstappen 173

04. Russell 147

05. Leclerc 124

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 16

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 473 Punkte

02. Ferrari 227

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 180

05. Williams 62

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 37

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 19