Live-Ticker Belgien-GP: Wer gewinnt im Regen-Chaos?

Lando Norris und Oscar Piastri werden den Grand Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen

Die Formel-1-Stars erwartet in Belgien ein spannender Grand Prix, der vom Wetter bestimmt werden könnte. Wer sich auf dem Circuit de Spa-Francorchamps durchsetzt, kann hier im Live-Ticker nachgelesen werden.

Das Formel-1-Rennwochenende in Belgien hat bisher einen Überraschungssieger hervorgebracht: Max Verstappen setzte sich im Sprint auf dem altehrwürdigen Circuit de Spa-Francorchamps durch, nachdem er in der ersten Runde an Polesetter Oscar Piastri vorbeigezogen war. Damit überraschte er sich selbst, wie er später erzählte.

Das Rennen am Sonntag nimmt der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team von Startplatz 4 in Angriff, vor ihm teilen sich die beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri die erste Startreihe. Neben dem vierfachen Champion fährt Charles Leclerc los, der im Qualifying nur drei Tausendstel schneller geblieben war.

Mit Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Fernando Alonso und Carlos Sainz müssen gleich vier Piloten aus der Boxengasse ins Rennen gehen. Denn an ihren Autos wurde gearbeitet und damit wurden die Parc Fermé-Regeln verletzt. Während der Ferrari-Star, der Mercedes-Rookie und der Altmeister aus dem Aston Martin Team neue Motorteile bekommen haben, sorgten Änderungen am mechanischen und aerodynamischen Set-up bei Sainz dafür, dass er sich nicht in die Startaufstellung einreihen darf.

Wie weit das Quartett nach vorne kommen kann, wer sich an der Spitze durchsetzen wird und wie das Wetter den 13. GP der Saison beeinflussen wird, kann hier im Live-Ticker mitgelesen werden.