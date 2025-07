Fred Vasseur (Ferrari): Volles Risiko mit Hamilton

​Ferrari hat in Belgien nach McLaren die zweitbeste Team-Leistung gezeigt: Charles Leclerc Dritter, Lewis Hamilton Siebter. Teamchef Fred Vasseur spricht über das Tempo von Ferrari und das Risiko mit Hamilton.

Sechster Doppelsieg von McLaren in dieser Saison, dieses Mal wieder mit Oscar Piastri vor Lando Norris, Ferrari betoniert den zweiten Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal mit einer soliden Mannschaftsleistung – Platz 3 für den Monegassen Charles Leclerc, Rang 7 (aus der Boxengasse kommend!) für den Engländer Lewis Hamilton.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist zufrieden: «Letztlich ein gutes Wochenende für uns. Wir haben in Belgien zahlreiche Verbesserungen auf die Bahn gebracht und müssen das alles noch optimieren. Wir haben versucht, dies an einem Sprint-Wochenende zu tun, was keineswegs einfach ist, aber insgesamt haben wir gute Arbeit geleistet. Wir haben heute mit beiden Fahrern ein ordentliches Tempo gezeigt, und das Ziel ist nun, Rennen für Rennen zumindest ein wenig auf McLaren aufzuholen.»

Zur Aufholjagd von Hamilton sagt Vasseur: «Lewis war auf nasser Strecke sehr aggressiv, und das Auto umzubauen sowie daher aus der Boxengasse zu starten, das war ohne Zweifel die richtige Entscheidung. Dann blieb er jedoch hinter einem Williams stecken, und ich glaube, wir hätten auch das 24-Stunden-Rennen von Spa fahren können, wir wären dennoch hinter Albon geblieben.»



«Ich bin überzeugt, dass Lewis in einem normalen Rennen, also auf durchgehend trockener Bahn und bei einer Abstimmung mit geringem Anpressdruck noch schneller hätte fahren können. Aber da er aus der Boxengasse gestartet ist, war eine aggressive Strategie das einzig Richtig, um im ersten Teil des Rennens Boden gutzumachen.»



Hamilton fand, man hätte das Rennen ruhig früher freigeben können. Fred Vasseur differenziert: «Ach, in dieser Situation will die Hälfte der Fahrer sofort starten, während die andere Hälfte lieber noch warten möchte. Ich glaube, die Rennleitung hat sich für die Sicherheit entschieden, und das war richtig. In den ersten Runden war die Sicht auch hinter dem Safety-Car sehr schlecht. Und in solchen Fällen sollten wir so wenige Risiken wie möglich eingehen.»







Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20