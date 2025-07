Lando Norris über Piastri: «Besseren Job gemacht»

McLaren-Star Lando Norris nahm den Grand Prix in Belgien von der Pole in Angriff, kam aber hinter WM-Leader Oscar Piastri ins Ziel. Der Brite nahm hinterher kein Blatt vor den Mund und lobte seinen Teamkollegen.

Für Lando Norris verlief das Rennen in Belgien nicht nach Wunsch. Der Brite, der von der Pole ins Rennen steigen durfte, kam zwar als Zweiter aufs Podest, doch sein Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri hat sich von neun auf 16 WM-Zähler vergrössert. Sein Teamkollege zog gleich in der ersten Rennrunde an ihm vorbei und sicherte sich damit den Sieg in den Ardennen.

«Oscar hat beim Start einfach ganze Arbeit geleistet», seufzte der aktuelle WM-Zweite. «Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Er ging in der Eau Rouge etwas entschlossener vor, nutzte den Windschatten und schaffte es vorbei. Da kann man sich nicht beschweren, er hat am Anfang einfach einen besseren Job gemacht.»

«Danach konnte ich nicht mehr viel ausrichten. Ich wäre gerne an der Spitze geblieben, aber Oscar hat diesen Sieg verdient», räumte der achtfache GP-Sieger ein. Die Frage, ob er ohne die Fehler im letzten Stint noch eine Chance auf den Sieg gehabt hätte, wollte er nicht beantworten: «Oscar hat das verdient», winkte er ab.

«Ich bin mir sicher, dass er auch ein paar Schnitzer hatte, aber wenn er ein perfektes Rennen gezeigt hat, dann hätte ich nicht siegen können. Ich werde meine Leistung analysieren, aber ich freue mich für das Team. Wir haben einmal mehr den ersten und zweiten Platz erzielt, und ich glaube, das war unser erster Spa-Doppelsieg seit vielen Jahren. Das war wohlverdient für das Team und auch für Oscar. Ich bin zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Natürlich bin ich etwas enttäuscht, aber ich freue mich auch schon auf das nächste Kräftemessen», stellte Norris klar.

Und mit Blick auf das nächste Rennen in Budapest, das bereits in sieben Tagen über die Bühne gehen wird, sagte der 25-Jährige: «Das ist angesichts meiner Leistungen in den letzten Jahren eines meiner besten Pflaster, und auf jener Strecke bin ich auch in meine Formel-1-Karriere gestartet. Ich verbinde also gute Erinnerungen mit dem Hungaroring und normalerweise passt der Kurs in Ungarn besser zu meinen Stärken als dieser hier in Spa.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20