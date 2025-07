George Russell: Einsames Rennen, «an Boden verloren»

Nach einem einsamen Platz 5 im Formel-1-Rennen von Spa war Mercedes-Pilot George Russell enttäuscht. Der Brite deutet an: Ein Schritt in der Entwicklung ging in die falsche Richtung – und muss nun zurückgegangen werden.

Ein frustrierendes Rennen für Mercedes – aber das Team um George Russell hat offenbar eine Idee, woher die Probleme zuletzt kamen. Russell nach dem Belgien-GP: «Platz 5 war heute das Maximum, das wir erreichen konnten. Im Vergleich zu unseren üblichen Konkurrenten war unsere Pace nicht besonders stark. Wir befanden uns also in einem einsamen Rennen um Platz 5.»

Auf der Ziellinie hatte er knapp 13 Sekunden Rückstand auf Max Verstappen (Red Bull Racing), der wiederum nur knapp am Podium vorbeifuhr. Auf Alex Albon (Williams) hinter ihm hatte er fünf Sekunden Vorsprung. Später ergänzte er: «Platz 5 war vermutlich schmeichelhaft für uns.»

Russell: «Es ist frustrierend für uns als Team, in dieser Position zu sein, aber das war die Realität dieses Wochenendes. Es war ein enttäuschendes Wochenende. Daher müssen wir schnell analysieren, was hier in Spa passiert ist. Wir haben einige Ideen, wo wir in den letzten Rennen gegenüber unseren Konkurrenten an Boden verloren haben.»

Russell: «Wir sind vor ein paar Monaten in eine neue Richtung gegangen. Und seitdem haben wir einen Schritt zurück gemacht. Manchmal dauert es ein paar Rennen, um zu verstehen, warum die Pace fehlt. Aber es wirkt, als müssten wir zurück zu dem, was wir früher in der Saison hatten.»

Teamchef Toto Wolff sagte über Russell: «George hat heute mit Platz fünf das Maximum aus dem Auto herausgeholt. Es war ein Rennen, in dem es darum ging, den Schaden zu begrenzen, und er hat gute Arbeit geleistet und einige Punkte eingefahren.»

Von Spa geht es nun direkt nach Budapest, wo das letzte Rennen vor der Sommerpause stattfindet. Diesmal ein «normales» Wochenende, also kein Sprint. Russell: «Bis zur Sommerpause haben wir noch einen Grand Prix, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Darauf werden wir uns am kommenden Wochenende in Budapest konzentrieren.»

Für George Russell auf Platz 5 lief es im Vergleich zu seinem Teamkollegen Kimi Antonelli noch gut. Der junge Italiener landete nur an Rang 16.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20