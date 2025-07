Chef-Lob für Hülkenberg-Kollege Bortoleto: «Tadellos»

Gabriel Bortoleto, Rookie und Hülkenberg-Kollege bei Sauber, fuhr im Formel-1-GP von Belgien auf Platz 9, holte zwei Punkte. Von seinem Chef Jonathan Wheatley gab’s dafür ein Lob. Die Grundlage legte er am Samstag.

Punkt Nummer 5 und 6 für Gabriel Bortoleto! Der Sauber-Rookie punktete mit Platz 9 im Spa-GP gleich doppelt, erwischte ein richtig gutes Wochenende. Liam Lawson von den Racing Bulls ausgeklammert (der bereits auf 24 GPs kommt und nur ein halber Rookie ist), war Bortoleto damit der beste Rookie des Wochenendes.

Bortoleto: «Ich bin froh, dass ich es heute wieder unter die Top-10 geschafft habe. Die Bedingungen waren ziemlich schwierig. Ein nasser Start und eine dann abtrocknende Strecke machen die Dinge immer unvorhersehbar, aber wir sind konzentriert geblieben, haben die richtigen Entscheidungen getroffen und es geschafft, das Auto auf Platz 9 ins Ziel zu bringen.»

Die Grundlage für die Punkte-Ausbeute im Regen-GP von Spa hatte Bortoleto aber bereits am Vortag gelegt. Der Brasilianer schaffte es im Qualifying ins Q3, sicherte sich so Startplatz 10. Und schlug sich dann im Regen wacker.

Bortoleto: «Insgesamt bin ich mit dem Verlauf des Rennens zufrieden. Ich glaube, wir haben alles aus unserem Paket herausgeholt, was möglich war. Unser Tempo war das ganze Wochenende über solide, und das ist das Verdienst des gesamten Teams, das mir in jeder Session ein Auto zur Verfügung gestellt hat, das sich gut angefühlt hat. Als Fahrer möchte man natürlich immer weiter vorne kämpfen, aber das war ein solides Ergebnis und ein weiterer guter Schritt nach vorne.»

Von Teamchef Jonathan Wheatley gab’s für die Performance, die dem Team zwei Punkte einbrachte, ein dickes Lob: «Gabi hat erneut eine tadellose Leistung abgeliefert. Er war das ganze Wochenende über absolut solide – in jedem Training, im Sprint und im heutigen Rennen. Mit Platz 9 haben wir zum fünften Mal in Folge Punkte geholt, was eine großartige Leistung ist und ein Verdienst aller Beteiligten im Werk und an der Rennstrecke.» Nach einem schwachen Start steht Sauber nun an Rang 6 der Team-WM.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20