Lando Norris (McLaren): «Haben Spa aufgearbeitet»

Seine Führung im Formel-1-GP von Belgien verlor Lando Norris gleich nach dem Start an seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Vor dem Ungarn-GP hat er das Rennen aufgearbeitet – und will ein gutes Ergebnis vor der Pause.

Von der Pole gestartet, aber trotzdem den WM-Rückstand vergrößert: Für McLaren-Pilot Lando Norris lief das Rennen vorige Woche in Belgien nicht wie erhofft. Der Brite startete von der Pole-Position, der Sieger war am Ende aber sein Teamkollege und WM-Leader Oscar Piastri.

Norris verriet vor dem nun anstehenden Rennen in Ungarn auf dem Hungaroring: «Meine Ingenieure und ich haben das letzte Wochenende aufgearbeitet. Wir sind jetzt vorbereitet für Ungarn und ich bin bereit für ein weiteres gutes Wochenende.» Norris war in das Spa-Rennen von der Pole-Position gestartet, musste sich allerdings gleich nach dem (wegen Regens 80 Minuten verspäteten) Start seinem Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben, der an ihm vorbeizog. Nachbesprechungen waren also bitter nötig. Norris seufzte nach dem Belgien-Rennen: «Oscar hat beim Start einfach ganze Arbeit geleistet». Norris klagte über Batterie-Probleme, Piastri hatte aber offenbar ein ähnliches Problem.

Eine Woche später nun die Chance für Norris, den Trend zu drehen – und auch die letzte vor der dreiwöchigen Sommerpause. Mit dem Belgien-Sieg baute Piastri seinen Vorsprung in der WM-Wertung von neun auf 16 Zähler aus. Norris: «Wir hatten bislang eine super Saison. Es wäre schön, mit einem starken Ergebnis in die Sommerpause zu gehen.»

Aber auch Norris-Kollege Oscar Piastri freut sich auf Ungarn. Der Australier begann hier vor einem Jahr seinen Triumphzug: 2024 holte Piastri in Budapest seinen ersten von inzwischen acht GP-Siegen. In der WM-Wertung liegt Piastri 16 Punkte vor Norris. McLaren dominiert gerade die Formel 1. Nicht nur führt das Team aus dem englischen Woking die Team-WM klar an – die vergangenen drei GPs in Spielberg, Silverstone und Spa waren allesamt McLaren auf Platz 1 und 2.

Teamchef Andrea Stella: «Das ist der letzte Kraftakt für das Team vor der wohlverdienten Sommerpause. Das gesamte Team hat unglaublich hart gearbeitet, um uns mit einer Reihe von schrittweisen Upgrades in den letzten drei Rennen einen schnellen MCL39 zu liefern.» Der italienische Ingenieur mahnt aber: «Der Hungaroring kann eine herausfordernde Strecke sein. Aber wir werden auf Gelegenheiten lauern und uns darauf konzentrieren, wo wir uns weiter verbessern können.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20