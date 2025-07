Lewis Hamilton zu Ferrari: Der Stachel sitzt tief

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton ist beim Grand Prix aus der Boxengasse zu Platz 7 gezischt, mit solidem Tempo. Nach dem Rennen hat er sich bei seiner Scuderia herzlich entschuldigt.

Da wurden die Fans von Ferrari und von Lewis Hamilton hellhörig: Vor dem Traditions-GP von Belgien wurde bekannt – der siebenfache Champion startet aus der Boxengasse.

Hintergrund: Nach einem Qualifikations-Patzer (kurz neben der Bahn, Runde gestrichen) hatte sich der Brite mit Startplatz 16 begnügen müssen, er und seine Ferrari-Mannschaft fanden – wir haben ohnehin nichts zu verlieren, also lieber die Abstimmung umkrempeln und hoffen, damit vorzurücken. Und genau das wurde in die Tat umgesetzt. Hamilton fuhr ein starkes Rennen und wurde Siebter.

Doch schon in der Sprint-Quali hatte Hamilton sich Fehler erlaubt, was zu Startplatz 18 führte und einer punktelosen Fahrt auf P15.

Klar sitzt der Stachel seiner Patzer in der Sprint-Quali und in der GP-Quali noch immer tief. Und so thematisierte Lewis aus freien Stücken nach seinem guten Rennen: «Hinter dem Fehler am Freitag stehen verschiedene Faktoren, während der Fehler am Samstag allein auf meine Kappe geht.»



Erst später kam heraus: Der 105-fache GP-Sieger wandte sich mit sehr persönlichen Worten an seine Mannschaft, nachdem er die Ziellinie gekreuzt hatte.



Hamilton am Funk: «Entschuldigt dieses Wochenende, Leute, ich habe euch Punkte gekostet. Ich werde härter arbeiten und beim nächsten Rennen stärker auftreten. Toller Job punkto Strategie und Boxenstopps.»



Später sagte der 40-jährige Engländer im Rahmen seiner Medienrunde: «Jeder in der Rennwagenfabrik hat die Ärmel hochgekrempelt, um Charles und mir die jüngsten Verbesserungen ans Auto zu bringen. Und wenn ich dann am Freitag und Samstag solche Leistungen zeige, dann hat das Team das einfach nicht verdient.»



«Immerhin konnte ich am Sonntag noch einige Punkte retten, und wir haben mehr Zähler eingefahren als Mercedes. Charles hat ein fabelhaftes Rennen gezeigt. Der Wagen ist besser geworden, das wird von Leclercs Podestplatz unterstrichen. Ich werde am kommenden Wochenende alles geben.»



In Ungarn hat Lewis Hamilton schon acht Mal gewinnen können, nur auf seinem geliebten Silverstone Circuit ist er noch erfolgreicher (neun Siege).







Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20