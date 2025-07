Daniel Ricciardo: Meditation, Kochen, mehr Schlaf

Wie geht es dem achtmaligen Formel-1-GP-Sieger Daniel Ricciardo? Der sympathische Australier beendete seine Karriere im Herbst 2024, gibt jetzt ein Update: Er lernt kochen, meditiert – und es gehe ihm besser, sagt er.

Daniel Ricciardo beendete nach dem Singapur-GP 2024 seine aktive Formel-1-Karriere nach 257 GP-Teilnahmen, acht Siegen und 32 Podien. Nach seinem Aus bei den Racing Bulls wurde er immer wieder auch mit einem Comeback beim ab 2026 als elftes Team an den Start gehenden Rennstall Cadillac ins Spiel gebracht. Doch bereits früh tauchte ein Video auf, in dem ein Fan Ricciardo fragte, ob er mit Cadillac zurück in die Formel 1 komme. Die Antwort des Australiers: «Noooooo, I’m done.» Neeeeeein, ich bin durch damit, also.

Nun zeigt sich: Ricciardo fühlt sich augenscheinlich ziemlich wohl in der Phase nach seiner aktiven Rennfahrerkarriere. Kürzlich verriet Ricciardo im Interview mit dem Magazin «Men’s Fitness», dass er sein Ren(n)tner-Leben richtig genießt – in Bezug auf die Ernährung und auch auf sein körperliches Befinden.

Ricciardo: «Wir mussten bestimmte Vorgaben einhalten, mussten auf Kalorien achten, auf unser Gewicht achten. Jetzt trainiere ich nur noch für mich und mein Wohlbefinden. Es ist schön, ein paar Kalorien mehr zu sich nehmen und Gewichte zu stemmen. Wenn ich Lust habe, laufen zu gehen, gehe ich laufen. Wenn ich Lust habe, ins Fitnessstudio zu gehen, gehe ich ins Fitnessstudio.»

Jetzt im Renn-Ruhestand kann er also endlich essen, was er will – und trainieren, wie er möchte, also auch wieder mit Gewichten. Ob ein Kilo mehr oder weniger ist nun nicht mehr so entscheidend. Während seiner aktiven Karriere dagegen schon. «Es fühlt sich wirklich gut an, wieder zu trainieren. Es sind langsame, aber stetige Fortschritte, aber ich fühle mich gesund. Ich fühle mich stark. Und ich denke, wenn ich jeden Tag etwas tun kann, ist das schon ein kleiner Sieg.» Er lerne sogar langsam ein wenig Kochen, verriet er. «Ich bin immer noch nicht gut darin, aber es fühlt sich gut an, meine eigenen Mahlzeiten zu kochen und zu wissen, woher die Lebensmittel kommen.»

Dazu setzte auch noch ein weiterer Wandel ein, wie Ricciardo verriet: «Ich genieße meine eigene Gesellschaft jetzt definitiv mehr. Ich glaube, die Meditation hat mir geholfen – und ich habe das Gefühl, dass ich definitiv etwas mehr Ruhe und Ausgeglichenheit in meinem Leben gefunden habe. Ich kann mich mehr für andere Menschen in meinem Umfeld einsetzen und bin präsenter.»

Außerdem enthüllte er, dass es ihm in seiner aktiven Rennfahrerzeit nicht immer gut ging. «Früher war ich oft krank, vor allem auf Reisen. Ich glaube, dass es mir sehr geholfen hat, regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen und auf ausreichend Schlaf zu achten.» Hin und wieder auf Reisen ist er aber trotzdem, besuchte englische Kartrennen oder war Anfang Juli beim Tennisturnier in Wimbledon als Zuschauer dabei – neu mit Vollbart. Dazu zeigte er sich auf seinen Social-Media-Kanälen in den USA und seiner Heimat Australien.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20