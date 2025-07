Piastri (McLaren): Belgien-Sieg zwei Mal in Gefahr

​McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat in Belgien den sechsten Saisonsieg errungen und damit seine WM-Führung auf Lando Norris ausgebaut. Aber zwei Mal wurde es für den 24-jähringen Australier kritisch.

Oscar Piastri hat in Belgien alles richtig gemacht: Auf seiner Lieblingsstrecke hat er zum ersten Mal gewinnen können, es ist sein achter GP-Sieg, der sechste in der Saison 2025, damit hat der WM-Leader seine Führung auf 16 Punkte ausgebaut, auf jenen Mann, den er kurz nach dem Start überholt hat – Lando Norris.

Zwei Mal beim Traditions-GP in den Ardennen hätte es für den bärenstark fahrenden Piastri schiefgehen können: Kurz nach dem Start, beim beherzten Angriff auf Norris, und dann im letzten Drittel des Rennens, als sein Verfolger Boden gutmachte und nicht klar war, ob Piastri mit dem abgefahrenen Satz mittelharter Reifen sein hohes Tempo bis ins Ziel halten kann.

Zum ersten kritischen Moment sagt Piastri: «Ich wusste, dass ich kurz nach dem Start die beste Chance habe, die Führung an mich zu reissen. Ich hatte im Sprint erlebt, wie verletzlich der Leader ist bei der langen Anfahrt zu Les Combes, da hat mich ja Max Verstappen im kurzen Rennen geschnappt.»



Piastri tat das Gleiche dann mit Norris kurz nach dem Start des WM-Laufs, die Gegenwehr von Norris war mässig.



Am Kommandostand von McLaren wurde kurz der Atem angehalten, wie McLaren-CEO Zak Brown bestätigt. Der 53-jährige Kalifornier sagt: «Das war knifflig, aber es war ein sauberes Rennen. Sowieso – keine Safety Car-Phase, das hat mich überrascht.»



Wie sieht der Vollblut-Racer aus Los Angeles die unterschiedliche Reifenwahl? (Norris im zweiten Rennteil auf harten Pirelli, Piastri auf den mittelharten.) Brown: «Wir haben die unterschiedliche Strategie bei den Reifen für beide gewählt. Aber wir waren uns nicht sicher, ob die Rechnung bei Oscar aufgehen würde. Wir haben sehr genau beobachtet, wie sich die Rundenzeiten entwickelten.»



«Lando hat etwas Zeit gebraucht, bis seine harten Reifen in Schwung gekommen sind, Oscar hatte noch Reserven, ist zum Ende seine beste Rennrunde gefahren. Unterm Strich war der Reifenverschleiss bei beiden Mischungen ungefähr gleich, was so nicht zu erwarten war.»



Wie geht das zwischen Piastri und Norris weiter? Zak Brown: «Wir haben immer noch eine lange Saison vor uns. Es ist cool, dass wir einen so grossen Vorsprung haben im Konstrukteurs-Pokal. Dadurch können wir unsere Fahrer gegeneinander frei fahren lassen. Das ist spannend für alle. Je mehr Racing, desto besser.»



«Beide spüren natürlich, dass sie eine Chance auf den WM-Titel haben. Aber ich habe bislang keinen Unterschied in ihrer Beziehung festgestellt. Je näher die Entscheidung kommt, desto mehr wird der Druck steigen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20