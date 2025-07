Russell/Antonelli froh: Mercedes-Vertrag bald klar

​Belgien 2025: Der Engländer George Russell hat zum zehnten Mal (in 13 GP) einen Grand Prix unter den besten Fünf abgeschlossen. Bald wird Mercedes einen neuen Vertrag mit dem 27-Jährigen verkünden.

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann wird Mercedes verkünden: Auch 2026 tritt die Traditionsmarke in der Königsklasse mit dem Engländer George Russell und dem Italiener Kimi Antonelli an.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat mit einer Verpflichtung von Max Verstappen geliebäugelt, aber der Niederländer bleibt Red Bull Racing gemäss seines Abkommens treu.

Mit Russell und Antonelli weiterzumachen, das ist sinnvoll: Der Engländer fährt 2025 seine beste Saison in der Formel 1, mit 10 Platzierungen unter den besten Fünf in 13 WM-Läufen, darunter fünf Podestplatzierungen und sein herausragender Sieg in Kanada.

Der Italiener Antonelli tut sich derzeit schwer, wie es in einer Rookie-Saison zu erwarten ist, an seinem Ausnahmetalent gibt es trotzdem nichts zu zweifeln.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Belgien: «George ist reif und stabil genug, dass ihm die bisherige Unsicherheit wegen des Vertrags nichts ausmacht. Ich bin sicher, er wird in der Sommerpause gut schlafen.»



«Ich habe zu George gesagt: ‘Hör mal, ich habe die Verpflichtung, mich darüber zu erkundigen, wie die Vertragslage von Max in den kommenden Jahren aussieht.’ Er hat dann mit seinen Aussagen über eine mögliche Verpflichtung von Verstappen eine Lawine ausgelöst, so in der Art von – ich merke, was hier vor sich geht, und hinter meinem Rücken passiert hier nichts.»



«Aber ich kann mit dem Ganzen gut leben. Vielleicht ist das naiv von mir, aber ich versuche, mit den Piloten so offen umzugehen wie möglich. Ich wünschte mir, er hätte sich seiner Sache etwas früher sicher sein können, aber das haben wir nicht geschafft.»



Im Fahrerlager ist zu hören: Die Vertragsverlängerung mit Russell und Antonelli wird noch vor der Sommerpause bestätigt.







Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20