Nico Rosberg nach Horner-Aus: «Das hat sich geändert»

​Vor dem Belgien-GP ist die Ära Christian Horner bei Red Bull Racing zu Ende gegangen, am Ruder von RBR steht nun Laurent Mekies. Formel-1-Champion Nico Rosberg sagt, was ihm dabei aufgefallen ist.

Knall in der Formel 1 in der Pause zwischen den beiden Traditions-GP von Grossbritannien und Belgien: Christian Horner ist nach 20 Jahren als Teamchef von Red Bull Racing verabschiedet worden, sein Nachfolger ist der Franzose Laurent Mekies.

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat das Geschehen auf und abseits des Circuit de Spa-Francorchamps vor Ort miterlebt, und dem 40-jährigen Wiesbadener ist etwas aufgefallen: «Ein grosser Unterschied zwischen dem Führungsstil von Horner und von Mekies ist für mich – Laurent kümmert sich viel mehr um den zweiten Fahrer von RBR, um Yuki Tsunoda.»

«Ich erkenne da erheblich mehr Unterstützung für den Japaner. Yuki erhielt nicht nur endlich den neuen Unterboden, den Verstappen schon länger am Wagen hatte. Es ist auffällig, wie Mekies mit Tsunoda umgeht. Nach der Quali habe ich gesehen – als Yuki zur Box zurückrollte, gab es von Mekies ein breites Lächeln und einen Daumen hoch.»



«Ich weiss als ehemaliger Fahrer: Wenn du spürst, dass dein Team hinter dir steht, dann macht das einen Riesen-Unterschied. Zuvor hat ja auch Yuki Tsunoda selber gesagt, er komme sich bisweilen ein wenig isoliert vor, in einem Rennstall, in dem es vorrangig um Max Verstappen geht. Nun gibt es für Tsunoda sichtlich mehr Unterstützung.»



Der 23-fache GP-Sieger Rosberg, F1-Champion von 2016, weiter: «Der Teamchef-Wechsel bei RBR zu diesem Zeitpunkt kam auch für mich überraschend. Klar war davon die Rede, dass es hinter den Kulissen brodelt, aber was letztlich wirklich den Ausschlag gegeben hat, das wissen nur die Leute intern bei Red Bull.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20