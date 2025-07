Peinliche Panne: Sprint-Rennen 2026 schon enthüllt

​Am 10. Juni bestätigten Formula One Management (FOM) und der Autosport-Weltverband FIA das WM-Programm 2026. Nun sind auch die Sprint-Daten durchgesickert – offensichtlich aus Versehen.

Am 10. Juni 2025 zückten die Formel-1-Fans ihre Planer: Die Daten für die Formel-1-WM 2026 wurden von FOM (Formula One Management) und von der FIA (Autosport-Weltverband) verkündet.

Wie üblich war dabei nicht zu erkennen, welche sechs GP-Wochenenden im Sprintformat durchgeführt werden. Das wollten FIA und FOM zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

Blöd nur, dass die Betreiber der Zandvoort-Rennstrecke vorgeprescht sind und – offenbar aus Versehen – auf die sozialen Netzwerke stellten, wo 2026 überall gesprintet wird. Wenig später verschwand dieseer Post spurlos, aber zu spät.

Wenn das Veröffentlichte wirklich stimmt, dann wird das Sprint-Programm tüchtig auf den Kopf gestellt.



Zur Erinnerung hier die Sprint-Orte 2025:

Shanghai

Miami

Spa-Francorchamps

Austin

Interlagos

Doha



Laut dem gelöschten Post soll das 2026 so aussehen:

Shanghai

Miami

Kanada

Silverstone

Zandvoort

Singapur



Nur zwei der 2025er Austragungsorte würden also bleiben (Shanghai und Miami), in Kanada würde erstmals überhaupt gesprintet, in Silverstone erstmals seit 2021, ebenfalls Sprint-Premiere in Zandvoort (beim Abschied der Formel 1, Vertrag nicht verlängert) und in der Nacht von Singapur.



Die Information ist mit Vorsicht zu geniessen, bis die Daten von FOM und FIA offiziell bestätigt sind.





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat







Formel-1-Kalender 2026

8. März – Australien, Melbourne

15. März – China, Shanghai *

29. März – Japan, Suzuka

12. April – Bahrain, Sakhir

19. April – Saudi-Arabien, Jeddah

3. Mai – USA, Miami *

24. Mai – Kanada, Montreal *

7. Juni – Monaco, Monaco

14. Juni – Spanien, Barcelona-Catalunya

28. Juni – Österreich, Spielberg

5. Juli – Vereinigtes Königreich, Silverstone *

19. Juli – Belgien, Spa-Francorchamps

26. Juli – Ungarn, Budapest

23. August – Niederlande, Zandvoort *

6. September – Italien, Monza

13. September – Spanien, Madrid

27. September – Aserbaidschan, Baku

11. Oktober – Singapur, Singapur *

25. Oktober – USA, Austin

1. November – Mexiko, Mexiko-Stadt

8. November – Brasilien, São Paulo

21. November – USA, Las Vegas (Ortszeit)

29. November – Katar, Lusail

6. Dezember – Abu Dhabi, Yas Marina

* eventuell als Sprint, noch unbestätigt





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20