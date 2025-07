Belgien: Verstappen Vierter, Tsunoda nur 13., wieso?

​Formel-1-Champion Max Verstappen ist in Belgien solide gefahren wie immer und Vierter geworden. Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda startete als Siebter, ging aber leer aus. Was ist passiert?

Grosser Preis von Belgien: In seinem 100. Formel-1-GP ist der Yuki Tsunoda auf Rang 13 ins Ziel gekommen. Damit bleibt der 25-jährige Japaner seit dem Imola-GP und mehr als zwei Monaten ohne Punkte, im sechsten Rennen hintereinander. RBR bleibt ein Einwagen-Team.

Gewiss, Tsunoda hat immer wieder Fehler gemacht, aber beim Rennen in Belgien ging der der WM-Zwölfte von 2024 als Siebter in den Grand Prix, da hätten Punkte drin sein müssen. Was also ist schiefgelaufen?

Antwort: Die sonst so starken Strategen von RBR haben das Timing verpatzt.



Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Das war leider unser Fehler. Wir wollten Yuki in der gleichen Runde wie Max reinholen, alles war vorbereitet: Die Mannschaft stand bereit – und dann haben wir ihn einfach zu spät angefunkt. Das geht auf unsere Kappe.»



Lewis Hamilton war der erste Fahrer, der auf die profillosen Slick-Reifen wechselte, in Runde 12 taten es ihm die meisten Konkurrenten gleich, nur vier Fahrer kamen in Runde 13 herein, einer von ihnen war Tsunoda.



Der Befehl «box, box» kam, als Yuki schon die letzte Kurve hinter sich hatte und die Start/Ziel-Gerade hinunter beschleunigte. Der Japaner am Funk: «Was zum Geier …»



Nochmals Laurent Mekies: «Diese eine Runde hat dann den Unterschied gemacht. Letztlich hat das seine Chance auf Punkte vernichtet.»







Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20