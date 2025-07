Nico Hülkenberg (Sauber): «Auf Dynamik aufbauen»

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg steht kurz vor der Sommerpause der Formel 1 auf Fahrer-WM-Platz 9. Zuletzt legten er und sein Team eine steile Entwicklungskurve hin. Was zum Erfolg in den letzten Rennen beigetragen hat.

Das erste Saisondrittel war nicht leicht für Nico Hülkenberg und Sauber. Aber jetzt erntet der deutsche Fahrer die Früchte der harten Arbeit. Im letzten Rennen vor der Sommerpause will «Hülki» auf die positive Dynamik der letzten Rennen aufbauen – und hoffentlich mit Punkten in die großen Formel-1-Ferien starten.

Hülkenberg: «Wir haben in den letzten zwei Monaten eine vielversprechende Serie hingelegt – wir haben uns im Mittelfeld durchgekämpft und solide Punkte geholt, sogar einen Podiumsplatz, sodass wir derzeit auf dem sechsten Platz in der Konstrukteurswertung liegen.»

Der dritte Platz in Silverstone war Hülkenbergs historisches erstes Podium in der Formel 1 überhaupt. Den unrühmlichen Rekord der meisten Rennen ohne Podium (238) konnte er somit vor zwei Runden endlich abschütteln.

Doch zu Saisonbeginn sah es noch gar nicht mal danach aus. Rückblick: Im Auftakt-GP in Melbourne wurde Hülkenberg zwar Siebter. Danach folgten aber sieben Rennen ohne Punkteausbeute. In Barcelona dann die Wende: Seitdem hat Hülkenberg viermal hintereinander gepunktet (Platz 5 in Barcelona, 7 in Montreal, 9 in Spielberg und 3 in Silverstone). Mit Platz 12 in Belgien zuletzt ein Mini-Dämpfer gegen den Trend.

Hülkenberg: «Der Saisonstart war zwar schwierig, aber wir haben uns fast jedes Wochenende verbessert, und das ist das Verdienst aller, die an der Strecke und in Hinwil hinter den Kulissen hart gearbeitet haben. Jetzt geht es zum Hungaroring für das zweite Rennen des Double-Headers, ein weiterer Klassiker und ein Ort, an dem ich in der Vergangenheit gerne gefahren bin. Unser Ziel ist es, stark abzuschließen und vor der Sommerpause auf diese Dynamik aufzubauen.»

Knapp über die Saisonhalbzeit (13 von 24 GPs und die Hälfte der sechs Sprints sind absolviert) steht Hülkenberg auf einem erfreulichen neunten Rang der Fahrer-WM, Sauber ist Sechster in der Teamwertung. Am Mittwochmorgen vor dem Ungarn-GP hatte der Rennstall außerdem den künftigen Titelsponsor ab 2026 bekanntgegeben.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20