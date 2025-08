Hamilton: «Ferrari soll mich auswechseln, war ernst!»

​Im Laufe der Jahre hat Formel-1-Superstar Lewis Hamilton einige grandiose Aufholjagden gezeigt, in Ungarn 2025 ist das nicht passiert: Auf Startplatz 12 ins Rennen gegangen, als Zwölfter ins Ziel gekommen.

Nullrunde für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton ausgerechnet auf jener Strecke, wo der Brite schon acht Mal siegen konnte, auf dem Hungaroring. Nach der enormen Ernüchterung in der Quali, als der frustrierte Hamilton sogar forderte, man müsste ihn eigentlich auswechseln, kam kein Befreiungsschlag im Grand Prix – als Zwölfter gestartet, als Zwölfter ins Ziel gekommen.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister erzählt über sein Rennen: «Heute war nicht mehr drin, aber ich bin deswegen nicht frustriert. Unterm Strich sind halt einige Dinge passiert, die nicht so toll sind.»

Dazu gehört auch, wie Hamilton im Rennen von der Bahn geriet, im heissen Tanz mit Max Verstappen. Lewis: «Ich habe ihn in letzter Sekunde gesehen, er lag verflixt nahe an meinem Hinterrad, also habe ich versucht, einen Unfall zu verhindern.»

Es passt zur Gemütslage von Hamilton, wie er sich nach seiner Nullrunde den Medien stellte: kurz und knapp, heilfroh, dass es am Ende vorbei war und er endlich gehen konnte.



Hamilton: «Meine Stimmung ist die gleiche wie am Samstagabend. Ich freue mich einfach auf den nächsten Tag. Nun freue ich mich darauf, eine Weile nicht zu arbeiten.»



Apropos gehen: Wie ist das denn nun mit der Aufforderung von Hamilton, dass Ferrari ihn auswechseln sollte? Lewis: «Nein, nein, das war mein voller Ernst.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20