Ferrari: Rätsel um Leclerc – Hamilton hört nicht auf!

​Wirbel um Ferrari in Ungarn: Lewis Hamilton, der davon spricht, dass man ihn auswechseln müsste, Charles Leclerc, der am Funk schäumt, dass man hier alles verschenke. Teamchef Fred Vasseur bezieht Stellung.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc machte im ersten Teil des Ungarn-GP alles richtig, dann verflüchtigte sich der schöne Speed. Zudem meldete sich Leclerc mehrfach am Funk, weil er mit dem Vorgehen unzufrieden war («wir verschenken hier alles»).

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «In den ersten zwei Rennteilen waren wir gut unterwegs und führten. Im ersten Teil des Grand Prix konnten wir sogar den beiden McLaren und dem Mercedes von Russell davonziehen.»

«Dann aber haben wir den Speed komplett verloren. Vor diesem Hintergrund mussten wir noch froh sein, dass wir überhaupt Platz 4 ins Ziel gebracht haben und nicht ausgefallen sind. Aber wenn man von Pole losfährt und dann nicht aufs Podest kommt, dann ist das natürlich für einen Fahrer frustrierend.»

«Wir müssen uns das Auto nun ansehen, ob da vielleicht etwas am Chassis kaputtgegangen ist (näher geht Vasseur darauf nicht ein, M.B.), wie Charles gesagt hat, oder etwas mit dem Reifendruck nicht gestimmt hat.»



Zu Lewis Hamilton sagt Vasseur: «Er hat gleich beim Start zwei Positionen verloren, dann ist er im Verkehr steckengeblieben. Und das ist auf dieser Strecke das Schlimmste, das dir passieren kann, weil du nicht überholen kannst, auch nicht mit einem schnelleren Auto.»



«Aber keine Sorge, Lewis hört nicht auf. Wir haben schon gestern Abend in Ruhe gesprochen. Auch hier verstehe ich seinen Ärger, weil er im entscheidenden Moment den Kürzeren zog.»



«Ihr wisst, wie Lewis ist – er ist zum erfolgreichsten Piloten geworden, weil er sich in die Arbeit kniet, und das wird er auch dieses Mal tun. Natürlich wirft er den Bettel nicht hin.»



«Was uns angeht, so müssen wir an der Konstanz arbeiten, das ist der grosse Vorteil von McLaren.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20