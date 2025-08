George Russell: «Fast illegal»-Vorwurf gegen Ferrari

Charles Leclerc (Ferrari) führte lange den Formel-1-GP von Ungarn an, fiel dann aber plötzlich zurück, kam nicht mal aufs Podium. Mercedes-Pilot George Russell hat eine Theorie, was da los war – und erhebt Vorwürfe.

Charles Leclerc startete in Budapest überraschend von der Pole, hielt die Führung lange – fiel dann aber zum Ende des Rennens zurück. Am Ende schaffte er es nicht mal aufs Podium, war Vierter und sichtlich frustriert. Was war da los? Die Konkurrenz hat da eine Theorie – und erhebt Vorwürfe.

Bei unseren Kollegen vom englischen Sky sagte Mercedes-Pilot George Russell über Leclerc: «Ich habe gesehen, wie langsam er war und habe meine Schlussfolgerung gezogen, dass da etwas nicht stimmt. Das Einzige, was wir uns vorstellen können, ist, dass sie das Auto zu niedrig eingestellt hatten und deshalb den Reifendruck für den letzten Stint anpassen mussten. Sie haben am Ende eine Motoreneinstellung verwendet, die sie am Ende der Geraden langsamer gemacht hat. Das ist die Stelle, an der man die Bodenplatte besonders stark abnutzt.»

Laut Team hatte Ferrari mit Schäden am Chassis zu kämpfen, wurde deshalb langsamer. Oder steckte doch etwas anderes dahinter? Rückblick auf den China-GP: Dort wurde Lewis Hamilton disqualifiziert, weil die Bodenplatte seines Ferrari zu stark abgeschliffen war. Die Prüfung durch den Weltverband FIA ergab keinerlei Unregelmäßigkeiten nach dem Ungarn-GP – aber war Leclerc etwa auf dem Weg dahin, seine Bodenplatte zu stark abzunutzen und musste deshalb die Einstellungen verändern, um eine mögliche Disqualifikation zu verhindern und fiel so zurück?

Russell wurde deutlich, sagte in Bezug auf Leclerc: «Ja klar, er wird nicht sagen, dass sie fast illegal gewesen wären.» Und er begründete: «Das ist das Einzige, was basierend auf den Rundenzeiten und dem Modus und so weiter sein kann.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20