Max Verstappen (Red Bull Racing/9.): «Schrecklich»

​Ein Reifenwechsel, zwei Reifenwechsel, egal: Der Red Bull Racing-Rennwagen des vierfachen Weltmeisters Max Verstappen war an diesem Tag einfach zu wenig schnell, um ein gutes Ergebnis zu erreichen – Platz 9.

Startplatz 8 für den vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, Platz 9 im Ziel: An diesem Tag auf dem Hungaroring war sein Red Bull Racing-Rennwagen zu wenig schnell, da verpuffte auch der übliche Max-Faktor, also wenn der Niederländer mehr aus dem Wagen holt als mit dem eigentlich möglich sein müsste.

Intensive Diskussionen im Feld, ob man auf einen Stopp gehen oder vielleicht doch besser zwei Mal anhalten soll. Letztlich entschied sich der Kommandostand von RBR für zwei Stopps, doch die Fahrer unmittelbar vor Verstappen fuhren alle mit nur einem Halt durch ¬ – Alonso, Bortoleto, Stroll, Lawson.

Unmittelbar nach dem Rennen musste Verstappen bei den Rennkommissaren antraben, wegen eines knallharten Duells mit Lewis Hamilton – zu jenem Zeitpunkt ging es um Platz 11 …

Max relativiert diese Szene: «Das war doch nichts, es ist ja nichts passiert, unsere Autos haben sich nicht berührt. Mal sehen, was da entschieden wird.»

«Ich verstehe überhaupt nicht, wieso ich überhaupt zur Rennpolizei musste. Das könnte man doch leicht noch während des laufenden Grand Prix aussortieren. Ich habe einen Angriff angedeutet, Lewis wurde irritiert und ist von der Ideallinie abgekommen, mehr gab es da nicht.»



«Dieses Wochenende war für uns sehr schlecht. Wir haben es nicht geschafft, dass er Wagen so funktioniert wie er sollte, ich fand einfach keinen Grip.»



«Es gibt eigentlich nichts Positives über dieses Rennen zu sagen, es war schrecklich. Aber nachdem wie Freitag und Samstag verlaufen waren, wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Nichts hat geklappt.»



«Wir müssen die Sommerpause nutzen, um unsere Schwächen besser zu verstehen und gezielt dagegen vorzugehen.»



Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache wegen einer Strafe, meint Max: «Das ist mir einerlei. Ob ich nun Neunter werde oder leer ausgehe, das spielt jetzt wirklich keine Rolle.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20