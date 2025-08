Red Bull Racing: Harte Lektion im Ungarn-GP

Das Red Bull Racing Team erlebte vor dem Start der Sommerpause ein hartes Wochenende. Am Ende gab es zwei Punkte für den neunten Rang von Max Verstappen. Teamchef Laurent Mekies sagt, was dennoch positiv war.

Die Probleme begannen schon mit der ersten Runde im ersten Training: Formel-1-Champion Max Verstappen klagte über das Fahrverhalten seines Dienstwagens, und auch sein Red Bull Racing-Teamkollege Yuki Tsunoda fand nicht das nötige Vertrauen für schnelle Rundenzeiten. Das Qualifying lief entsprechend schlecht, der Japaner schaffte den Sprung ins Q2 nicht – er verpasste das Weiterkommen um knapp zweieinhalb Hundertstel. Der Titelverteidiger rückte ins Q3 vor, musste da aber mit dem achten Platz Vorlieb nehmen.

Im Rennen lief es nicht viel besser – am Ende kreuzte der Niederländer die Ziellinie als Neunter und wurde dafür mit zwei WM-Punkten belohnt. Tsunoda, der wegen des Einsatzes eines neuen Triebwerks und Änderungen an der Aufhängung unter Parc-Fermé-Regeln aus der Box starten musste, wurde Siebzehnter.

Teamchef Laurent Mekies fasste denn auch zusammen: «Es war ein sehr hartes Wochenende, schon ab der ersten Runde im ersten Training, und das hat sich auch im Rennen gezeigt. Wir haben an diesem Wochenende definitiv etwas Entscheidendes verpasst und haben gemeinsam mit Yuki und Max viele Dinge versucht und analysiert, um wieder auf das gewohnte Niveau zu kommen und das Auto richtig abzustimmen.»

«Das Team hat nichts unversucht gelassen, aber es fehlte die grundlegende Leistung, um an der Spitze mithalten zu können», fuhr der Franzose fort. Und mit Blick auf die Strategie betonte er: «Die Wahrheit ist, dass wir nicht die nötige Leistung hatten, sodass Max' Boxenstopp letztlich nicht entscheidend für das Rennergebnis war. Wir hatten einfach nicht die Rundenzeiten, die wir gebraucht hätten.»

«Yuki war in einer ähnlichen Situation, und da er aus der Boxengasse starten musste, konnte er nie wirklich Einfluss auf das Geschehen nehmen», erklärte Mekies zur Leistung von Tsunoda, den er aber auch lobte: «Tatsächlich war Yuki aber im Qualifying bei seinem ersten Versuch nur zwei Zehntel und beim zweiten Versuch sogar nur eineinhalb Zehntel von Max entfernt. Das war tatsächlich eine sehr starke Vorstellung, vielleicht sogar seine stärkste bisher.»

Und der 48-jährige Ingenieur tröstete sich: «Wichtig an diesem Wochenende ist, dass wir genügend Daten gesammelt haben, um in Zukunft aus ähnlichen Situationen herauszukommen und einen positiven Schritt nach vorne zu machen. An solchen Wochenenden lernt man viel, und genau das werden wir tun. Wir werden die Pause zum Nachdenken nutzen und unterschätzen die vor uns liegende Arbeit nicht. Wir haben viele, viele talentierte Leute im Team, um diese Situation zu meistern, und wir wollen nach der Sommerpause mit einer anderen Leistung zurückkommen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20