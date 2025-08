Oscar Piastri (McLaren/2.): «Das war reiner Poker»

​Platz 2 für WM-Leader Oscar Piastri beim zum Schluss spannenden Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring. Der Australier muss sich Lando Norris beugen und erzählt: «Die Reifentaktik war reiner Poker.»

Der 40. Grosse Preis von Ungarn endet für McLaren-Fahrer mit Platz 2 hinter seinem Stallgefährten Oscar Piastri und vor Mercedes-Fahrer George Russell, dies ist der 22. Podestplatz des 24-jährigen Piastri in der Königsklasse (gleich viele wie René Arnoux).

Piastri sichert McLaren den 56. Doppelsieg in der Königsklasse und den siebten in dieser Saison, den vierten in Folge.

Piastri ist mit seiner Leistung nicht ganz happy und findet: «Klar ist es immer ärgerlich, wenn du dem Sieg so nahe kommst und es dann doch nichts wird.»

Der Unterschied machte an diesem Tag die Taktik: Die Mannschaft von Piastri setzte auf zwei Stopps, jene von Norris auf nur einen. Als Piastri nach dem zweiten Reifenwechsel auf die Bahn zurückkam, hatte er einen Rückstand von 12 Sekunden auf Lando, im Ziel waren es 0,698 Sekunden, aber es hat eben nicht gereicht.

Der Mann, der den 200. McLaren-F1-Sieg erobert hat, heisst Lando Norris, nicht Oscar Piastri.



Der australische WM-Leader sagt: «Ich habe so hart angegriffen wie ich nur konnte. Nachdem mir klar war, was Lando plante, wusste ich – jetzt muss ich auf der Bahn vorbei. Und das ist auf dem Hungaroring eben leichter gesagt als getan.»



«Letztlich war das Vorgehen in Sachen Reifentaktik reiner Poker. Heute habe ich den Kürzeren gezogen. Dem Team kann ich nichts vorwerfen, das Auto war im ersten Teil des Rennens nicht einfach zu fahren, fühlte sich dann aber zum Schluss so an, wie ich es gewohnt bin.»



Hand aufs Herz: War Oscar überrascht, als ihm gesagt wurde, dass Norris sein Glück mit nur einem Stopp sucht? «Ja und nein. Zu dem Zeitpunkt hatte er nicht viel zu verlieren, also kam das für mich nicht aus heiterem Himmel.»



«Mit der Weisheit des Rückblicks war sein Lösungsweg der richtige, aber das muss man sportlich akzeptieren. Es hätte leicht auch anders laufen können.»



Gab es zum Schluss eine echte Chance gegen Norris? «Nein, eigentlich nicht. Ich musste schon hoffen, dass er sich einen Fehler erlaubt, aber der ist nicht gekommen. Stattdessen war ich mal kurz neben der Bahn, zudem hatte ich in der ersten Kurve einen Verbremser und wäre fast in Lando gerutscht.»



«Ich muss mir nichts vorwerfen. Ich habe alles gegeben, aber es hat an diesem Tag halt nicht gereicht.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20