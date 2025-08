Nico Hülkenberg (Sauber): Strafe & nur Platz 13

Nico Hülkenberg erwischte in Ungarn ein bitteres F1-Wochenende. Nach einem schwierigen Qualifying startete er nur von hinten, holte immerhin fünf Plätze auf. Allerdings wurde er bestraft. Was ihn trotzdem positiv stimmt.

Was für ein ärgerliches Wochenende für Nico Hülkenberg! Nach einem enttäuschenden Qualifying startete der deutsche Sauber-Pilot nur von Platz 18. Im Ungarn-GP lief’s dann schon vor dem Start schief: «Hülki» rollte zu früh los, kassierte später eine Zeitstrafe für einen Fehlstart. Und die Strategie ging nicht auf. Ein enttäuschendes Wochenende – mitten in einem eigentlichen Aufwärtstrend.

Hülkenberg startete auf dem Hungaroring auf den weichen Reifen, kam früh an die Box und wechselte nach fünf Runden auf Medium, später dann auf einen frischen Satz Mediums. Schon kurz nach dem ersten Boxenstopp deutete sich aber an: Diese Rennen würde nicht nur wegen der Position im Feld (Startplatz 18) schwierig werden. Die Rennkommissare ermittelten gegen Hülkenberg: Er hatte seinen Sauber vor dem offiziellen Startsignal in der Startaufstellung bewegt – 5 Sekunden Strafe! Auch wenn er sich dessen im Auto gar nicht bewusst war – das Problem trat wohl beim Einlegen des Gangs auf. Bitter! Aber am Ende auch nicht rennentscheidend.

Hülkenberg: «Das war heute zweifellos ein anspruchsvolles Rennen. Wir sind von hinten gestartet und wussten, dass es ein harter Kampf werden würde, insbesondere auf einer so engen Strecke mit viel Verkehr.» Mit der Strategie wollten er und sein Team noch was herausholen. Hülkenberg: «Wir haben uns für eine aggressive Zwei-Stopp-Strategie entschieden, die zeitweise auch vielversprechend aussah, aber im Nachhinein war der Ein-Stopp für die meisten die effektivere Variante.»

Hülkenberg: «Letztendlich wurde mein Ergebnis durch das Qualifying bestimmt. Wir haben es nicht umgesetzt, und das hat unsere Chancen beeinträchtigt.» Der Deutsche war nur von Platz 18 an den Start gegangen. Qualifiziert hatte er sich sogar nur als 19., profitierte aber von Yuki Tsunodas Start aus der Boxengasse. Immerhin kämpfte er sich noch auf Rang 13 vor. Mehr war aber einfach nicht drin.

Trotzdem startete sein Team versöhnlich in die dreiwöchige Sommerpause: Kollege Gabriel Bortoleto fuhr auf Platz 6, holte acht Punkte fürs Team. Und das Team hat insgesamt Fortschritte gemacht: «Wir liegen jetzt fest im Mittelfeld, und das ist ein Beweis für die harte Arbeit aller an der Strecke und in Hinwil. Wir werden uns in der Sommerpause erholen und dann wieder voll angreifen.» Ende August geht es nach drei Wochen Pause in Zandvoort weiter.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20