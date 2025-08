Detail auf dem F1-Podium: Lando Norris rettet Pokal

Zwei Jahre nach seinem Party-Faux-Pas nach dem Ungarn-GP war Formel-1-Pilot Lando Norris (McLaren) dieses Jahr vorsichtiger. Wer genau hinschaute, bemerkte ein außergewöhnliches Detail bei der Podiums-Zeremonie.

Da hat jemand aus seinem Fehler gelernt! McLaren-Pilot Lando Norris war der glückliche Sieger des Ungarn-GPs 2025. Und passte diesmal bei den Feierlichkeiten besonders auf. Denn der Brite weiß inzwischen: Der Ungarn-Pokal ist zerbrechlich.

Rückblick ins Jahr 2023: Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen gewinnt den Ungarn-GP, Norris wird Zweiter, dahinter Verstappen-Kollege Sergio Perez an Rang 3. Alle drei feiern gemeinsam auf dem Podium, spritzen wie üblich mit Schampus – und einer feiert zu doll. Lando Norris knallt seine Schampus-Flasche aufs Treppchen. Die Erschütterung stößt den Siegerpokal von Verstappen um. Die Trophäe fällt vom Treppchen, zerschellt. Die Trophäen vom Ungarn-GP sind etwas Besonderes: handgemachte Unikate aus dem berühmten ungarischen Herend-Porzellan. Gut sechs Monate Arbeit fließen in einen Pokal. Umgerechnet liegen die Kosten bei rund 40.000 Euro. Der Siegerpokal von 2023? Kaputt!

Zwei Jahre später hat Norris draus gelernt. Wer bei den Podiumsfeierlichkeiten nach dem diesjährigen Ungarn-GP genau hinschaute, konnte sehen: Norris nahm dankbar seinen Siegerpokal entgegen. Bevor er jedoch die Korken knallen ließ, nahm der McLaren-Pilot seinen Pokal und stellte ihn betont ganz hinten an den Rand der Empore, auf der die Feierlichkeiten stattfinden. Dann knallte er wie gewohnt die Flasche aufs Treppchen – in sicherer Entfernung vom zerbrechlichen Pokal. Norris postete später auf seinen Social-Media-Kanälen eine Fotoserie mit seinem Pokal: Norris schaut den Pokal verliebt an, Norris küsst den Pokal. Die selbstironische Bildunterschrift: «Diesen hier zerbreche ich nicht».

Für McLaren war es der 200. Sieg in der Geschichte des Teams. Und gleich ein doppelter: Hinter Sieger Norris, der sich von Platz 4 vorgearbeitet hatte, kam Teamkollege und WM-Leader Oscar Piastri ins Ziel. Bis zur Ziellinie lieferten sich die beiden Papaya-Piloten ein enges Duell. Doch Norris blieb fehlerfrei, konnte seinen Sieg verteidigen. Das Team aus dem englischen Woking geht mit fast 300 Punkten Vorsprung in der WM-Wertung in die Sommerpause der Formel 1. Ausgelassen feiern ist da also mehr als angebracht – aber vorsichtig.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20