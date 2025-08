Kriss Kyle: Sprung über ein fahrendes Formel-1-Auto!

​Der Schotte Kriss Kyle (33) hat mit Hilfe von Red Bull Advanced Technologies (RBAT) eine Weltpremiere geschafft, indem er über ein fahrendes Formel-1-Auto gesprungen ist. Am Lenkrad sass David Coulthard.

Der legendäre BMX-Fahrer und Red Bull-Athlet Kriss Kyle hat eine historische Leistung vollbracht, indem er erfolgreich über ein herannahendes Oracle Red Bull Racing Formel-1-Auto (des Typs RB7) gesprungen ist; über das Modell, mit dem Sebastian Vettel 2011 die Formel-1-WM gewonnen hat.

Der Sprung wurde mit Hilfe eines speziell angefertigten Kickers erfolgreich durchgeführt, der von Red Bull Advanced Technologies, dem Hochleistungs-Engineering-Zweig der Red Bull Technology Group, entwickelt wurde.

Der Kicker ist eine Sonderanfertigung; das Team benötigte eine solide Plattform, von der aus Kriss über das Auto springen konnte. Es floss viel Design-Arbeit in dieses Projekt: von den Materialien, der Höhe, der Form und der Grösse bis hin zur Schaffung einer Knautschzone an der Vorderseite, um das Auto nicht zu beschädigen.

Kriss bereitete sich mehr als sieben Monate lang auf dieses Kunststück vor und beschrieb es als «einmalige Gelegenheit, das zu vollbringen».



Nach Abschluss der jüngsten Herausforderung sagt Kriss Kyle: «Das war eine der beängstigendsten Sachen, die ich je gemacht habe! Zu hören und zu sehen, wie das Auto auf mich zuraste, war verrückt, aber ich musste einfach meinen Kopf frei machen und mich darauf konzentrieren, was ich tun musste, um es zu schaffen. Mit dieser Leistung ist für mich ein Traum wahr geworden.»



Greg Borrill, Chefmechaniker bei Red Bull Racing Heritage: «Wir machen gerne leicht verrückte Sachen, und mit einem BMX-Rad auf ein F1-Auto zuzufahren, war eine Herausforderung, der wir uns gewachsen fühlten. Wir haben das Projekt mit Red Bull Advanced Technologies und Kriss ins Rollen gebracht und mussten sicherstellen, dass die Sicherheit an erster Stelle stand. Red Bull Advanced Technologies hat viel Arbeit investiert, um einen massgeschneiderten Kicker zu entwickeln, mit dem Kriss über das Auto springen konnte. Insgesamt war der Stunt ein voller Erfolg und es war unglaublich, das zu sehen.»



Kriss, der seit seinem zehnten Lebensjahr BMX fährt und am liebsten in seiner Heimatstadt Stranraer in Schottland herumflitzt, ist weithin als einer der aufregendsten und innovativsten Fahrer der Szene bekannt.



Dies ist nicht Kriss’ erstes gewagtes Projekt, denn auch sein neuestes Kunststück sprengt erneut die Grenzen des Möglichen auf einem BMX; nach dem äusserst erfolgreichen Film «Don’t Look Down», in dem Kriss auf einem unter einem Heissluftballon befestigten Skatepark fuhr.



Kriss’ gewagte Idee in 2.000 Fuss Höhe inspirierte ihn dazu, grosse Träume zu haben und sich einer weiteren unglaublichen Herausforderung zu stellen. Obwohl er diesmal etwas näher am Boden war, war das Risiko ebenso hoch. Das Ergebnis war wirklich spektakulär, denn er beschloss, über ein auf ihn zurasendes Formel-1-Auto zu springen.



Das vollständige Video und einen Blick hinter die Kulissen dieser Herausforderung finden Sie hier