Franco Colapinto: Test-Unfall in Ungarn, Krankenhaus!

​Im Anschluss an den Ungarn-GP testen vier Rennställe mit Pirelli die Reifen für 2026. Dabei hatte der Argentinier Franco Colapinto am 6. August einen üblen Unfall und musste sogar ins Krankenhaus.

Die gute Nachricht zuerst: Franco Colapinto hat sich keine schweren Verletzungen zugezogen. Der 22-jährige Argentinier ist beim Reifentest von Pirelli auf dem Hungaroring in Kurve 11 von der Strecke geraten, der Aufprall war so heftig, dass Alpine den Test abbrechen musste.

Colapinto wurde ins Pistenkrankenhaus gebracht und sorgfältig untersucht. Zum Glück konnten keine gravierenden Verletzungen festgestellt werden, grün und blau geschlagen dürfte der Südamerikaner auf jeden Fall sein.

Und dann ist da noch der mentale Teil: Colapinto ersetzt seit Imola bei den Blauen den glücklosen Jack Doohan, doch Franco hat seither keinen einzigen WM-Punkt erobern können. Natürlich muss sich Alpine die Frage gefallen lassen: Wieso Doohan ersetzen, wenn Colapinto auch keine Zähler einfährt. Ein Crash hilft da nicht.



Highlight von Franco bisher: 10. Startplatz in Kanada, Plätze 13 in Monaco und Montreal.



In Ungarn zeigte Franco zuletzt bessere Form: Er qualifizierte sich vor Gasly, und wenn Alpine nicht zwei schwache Boxenstopps gezeigt hätte, dann wäre für Colapinto mehr drin gewesen als P18.



Am Pirelli-Test in dieser Woche nehmen Alpine, McLaren, die Racing Bulls und Ferrari teil. Es geht um Entwicklungsarbeit für die Reifen 2026. Bis am 1. September muss der Formel-1-Alleinausrüster dem Autosport-Weltverband FIA melden, mit welchen Konstruktionen in der kommenden Saison gefahren wird (die Mischungen werden erst später homologiert).



Am ersten Tag war bei Alpine Reservefahrer Paul Aron an der Arbeit, den zweiten Tag sollten sich Colapinto und GP-Sieger Pierre Gasly teilen. Aber aus dem Einsatz von Gasly wird nach dem Crash von Colapinto nichts.







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20