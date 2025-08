Villeneuve zu Ferrari: «Hamilton ist demoralisiert»

​Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve (54) ordnet die Lage von Ferrari ein, nach der Ernüchterung der Italiener in Ungarn: Charles Leclerc nach Pole-Position nur Vierter, Lewis Hamilton lediglich Zwölfter.

Wunden lecken bei Ferrari nach dem Grossen Preis von Ungarn: Der Monegasse Charles Leclerc ist, vom besten Startplatz losgefahren, am Ende nur Vierter geworden, und Superstar Lewis Hamilton ging leer aus – zwölfter Startplatz, zwölfter Rang im WM-Lauf.

Der kanadische Formel-1-Champion Jacques Villeneuve verfolgt die Königsklasse in diesem Jahr als TV-Experte für die Kollegen von Sky. In der Gazzetta dello Sport sagt er zu den Schwierigkeiten von Hamilton: «Lewis hat in der Vergangenheit immer mit der englischen und deutschen Methode gearbeitet. Jetzt wird ihm bewusst, wie anders alles bei Ferrari ist.»

«Es ist sicherlich überraschend, ihn so demoralisiert zu sehen. Es scheint bei Ferrari immer Verwirrung zu geben, bei den Entscheidungen und der Kommunikation, auch über Funk, und das hilft ihm nicht bei der Anpassung.»

«Nächstes Jahr wird es zum echten Vergleich mit Leclerc kommen. Das 2025er Auto wurde nicht für Hamilton entwickelt, und mit den neuen Vorschriften wird 2026 alles zurückgesetzt. Aber dennoch waren die Aufmerksamkeit für Lewis und die Erwartungen an ihn riesig, und man kann nicht leugnen, dass die erste Zeit zweifellos enttäuschend war.»



Findet es der elffache GP-Sieger Villeneuve richtig, dass Ferrari weiter auf Teamchef Fred Vasseur setzt? «Das lässt sich unmöglich von aussen sagen, denn was in einem Team wirklich zählt, das ist die interne Zusammenarbeit.»



«Wenn sie sich für Vasseur entschieden haben, so bedeutet das, dass die Fahrer gerne mit ihm arbeiten und sich bei Fred gut aufgehoben fühlen. Die drei haben eine Gruppe gebildet, und das kann für die Zukunft gut sein. Wenn wir uns jedoch nur auf die Ergebnisse des Teams stützen, dann kann man nicht ignorieren, dass es keine Fortschritte gab und dass Ferrari auch mit ihm keinen Titel erobert hat.»



«Die Entscheidung, nichts zu ändern, ist im Moment die einfachste. Ich denke jedoch, dass das Konzept der Kontinuität nur dann Sinn macht, wenn alles gut läuft: Wenn es nicht funktioniert, ist es immer besser, etwas zu ändern.»



Immer wieder hat Charles Leclerc betont, wie wichtig es ihm sei, mit Ferrari den Erfolg zu suchen; wichtiger als sich bei einem anderen Team ins gemachte Bett zu legen.



Villeneuve, 1997 mit Williams Weltmeister geworden, sieht das ein wenig anders: «Das ist eine schöne Botschaft für sein Team und seine Fans, aber ich glaube nicht, dass das wirklich stimmt.»



«Ein echter Rennfahrer will vor allem gewinnen, das ist das Einzige, was ihn interessiert. Dies mit Ferrari zu erreichen, wo es so vielen anderen Champions nicht gelungen ist, das wäre natürlich noch besser – aber das Hauptinteresse eines Sportlers ist immer der Sieg, und die Jahre vergehen auch für Leclerc, wie für alle seiner Kollegen. Sie müssen kluge Entscheidungen für ihre Zukunft treffen, um das Beste aus ihrer Karriere zu machen.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20